Cannes 2024. Dariusz Jabłoński na czele Europejskiego Klubu Producentów

Podczas festiwalu w Cannes odbyło się zebranie Europejskiego Klubu Producentów (European Producers Club, EPC), najbardziej wpływowej organizacji europejskich producentów, skupiającej blisko 200 najbardziej aktywnych międzynarodowo producentów filmowych i telewizyjnych z ponad 36 krajów Europy. Podczas tego posiedzenia na nowego prezesa tej organizacji został wybrany Dariusz Jabłoński, reżyser i producent, właściciel Apple Film Production.

Założony w 1993 roku Europejski Klub Producentów jest organizacją reprezentującą producentów europejskich w rozmowach z głównymi międzynarodowymi instytucjami — wszędzie tam, gdzie powstają regulacje dotyczące przemysłu audiowizualnego. Jest też oficjalnym uczestnikiem dyskusji w Komisji Europejskiej w sprawie wszelkich rozwiązań dotyczących przemysłu audiowizualnego. Prowadzi również dialog z platformami streamingowymi i nadawcami.

Kim jest Dariusz Jabłoński, nowy prezes Europejskiego Klubu Producentów (EPC)

Klub działa jako network, think tank i jako organizacja lobbingowa. - Moim najważniejszym celem jako prezesa EPC jest ochrona możliwości niezależnych producentów europejskich do działania i rozwoju. A zasadniczym tego elementem jest zachowanie praw do naszych filmów i seriali. Jest to niezbędne dla utrzymania naszych firm i tworzenia nowych dzieł, które zachwycą europejską i międzynarodową publiczność. Dziś, oklaskując wybór najlepszych filmów w Cannes, pamiętajmy, że wszystkie są dziełem niezależnych producentów. Niezależni producenci są także filarem demokracji, zapewniając pluralizm i wolność głosów artystycznych. To niezwykle istotne w dzisiejszej rzeczywistości - powiedział po ogłoszeniu wyboru Dariusz Jabłoński, który jest pierwszym prezesem EPC pochodzącym z Europy Środkowo-Wschodniej.

Dariusz Jabłoński stoi na czele utworzonej przez siebie Apple Film Production — ważnej firmy produkcyjnej, od 1996 roku realizującej w koprodukcji międzynarodowej filmy fabularne oraz seriale telewizyjne. Produkcje Apple Film powstają we współpracy z prawie wszystkimi krajami Europy, od Szwecji do Izraela, od Wielkiej Brytanii do Ukrainy, a także ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą. Ostatnie filmy, które powstały w Apple Film Production to m.in. polsko-holendersko-czeskie „Imago” Olgi Chajdas oraz polsko-szwajcarsko-niemiecki „Lęk” w reżyserii Sławomira Fabickiego z wielokrotnie nagradzanymi za swoje kreacje aktorkami Magdaleną Cielecką i Martą Nieradkiewicz w rolach głównych.