Najciekawsze historie. Spotkania Q&A podczas pokazów filmów konkursowych

„Rzeczpospolita” jest patronem medialnym Mastercard OFF CAMERA

Możliwość wcielenia się w rolę dziennikarza i zadawanie pytań aktorom, producentom czy scenarzystom? To możliwe w trakcie spotkań Q&A w ramach pokazów filmów konkursowych Mastercard OFF CAMERA.

Podczas Festiwalu Mastercard OFF CAMERA uwaga widzów skupia się przede wszystkim wokół dwóch najważniejszych sekcji konkursowych. To Konkurs Główny „Wytyczanie drogi” o Krakowską Nagrodę Filmową Andrzeja Wajdy dla debiutów i drugich filmów międzynarodowych twórców oraz Konkurs Polskich Filmów Fabularnych z jednymi z najciekawszych polskich produkcji ostatniego roku.

Podczas seansów filmów, biorących udział w festiwalowych konkursach, odbywają się wyjątkowe spotkania Q&A („questions and answers” czyli „pytania i odpowiedzi”). To przede wszystkim wyjątkowa szansa dla widzów, by spotkać się z twórcami i aktorami obejrzanej pozycji festiwalowej, a zadając nurtujące pytania - okazja, by zajrzeć za kulisy wybranych przez siebie produkcji. Od aspektów wizualnych czy koncepcyjnych filmu, poprzez przygotowania aktorów do najbardziej wymagających ról, aż po ciekawostki związane z planem zdjęciowym – goście spotkań Q&A opowiadają widzom o tym, co najciekawsze.

Spotkania (przed lub po seansach) moderowane są przez jednego z prowadzących: Marcina Radomskiego, Kubę Armatę i Martę Gruszecką. Pojawia się tam także sam dyrektor artystyczny festiwalu Grzegorz Stępniak.