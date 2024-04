Ten festiwal poświęcony sztuce pisania scenariuszy filmowych wpisał się już w kulturalny krajobraz Warszawy i rozwija się znakomicie. Organizowany przez Warszawską Szkołę Filmową, teoretycznie skierowany jest do profesjonalistów. W praktyce może zainteresować każdego kinomana.

Script Fiesta 2024: Nagrodzeni

W tym roku nagrodę za scenariusz filmu zrealizowanego i 50 tys. zł otrzymał Damian Kocur za „Chleb i sól". Nagroda za koncept serialu przypadła Marcie Bacewicz za projekt „Serca mam dwa”, zaś nagroda za najlepszy scenariusz teledysku - Dawidowi Misiornemu za teledysk „Gad” do utworu Moniki Brodki.

Swoje nagrody przyznali również partnerzy festiwalu – Audioteka, Atelier scenariuszowe, No Drama, Crew.

Ale w czasie Script Fiesty to nie nagrody są najważniejsze. Ta impreza to przede wszystkim nieustająca burza mózgów. W ciągu czterech dni trwania Script Fiesty odbywa się codziennie kilka superciekawych dyskusji i paneli. Udział we wszystkich jest otwarty i bezpłatny.