Te filmy ubiegają się o 100 000 zł w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych Mastercard OFF CAMERA 2024

„Rzeczpospolita” jest patronem medialnym wydarzenia

Organizatorzy ogłosili wszystkie nominowane produkcje: „Biała odwaga” w reżyserii Marcina Koszałki, „Grzyby” w reżyserii Pawła Borowskiego, „Horror Story” w reżyserii Adriana Apanela, „Imago” w reżyserii Olgi Chajdas, „Znachor” w reżyserii Michała Gazdy, „Błazny” w reżyserii Gabrieli Muskały, „Chcesz pokoju, szykuj się do wojny” w reżyserii Agnieszki Elbanowskiej, „Doppelgänger. Sobowtór” w reżyserii Jana Holoubka, „Kos” w reżyserii Pawła Maślony, „Lęk” w reżyserii Sławomira Fabickiego.

W każdej edycji największego święta kina niezależnego w tej części Europy dziesięć fabuł ubiega się w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych o nagrodę w wysokości 100 000 złotych. 2 kwietnia organizatorzy przedstawili pierwszych pięć produkcji. Dziś, 12 kwietnia, zaprezentowano kolejne pięć filmów, które będzie oceniało międzynarodowe jury. Prezentujemy szczegółowe informacje na temat ogłoszonych dziś produkcji.

Biała odwaga

Na przełomie lat 30. XX wieku na Podhalu, utalentowany taternik Jędrek Zawrat, członek góralskiego rodu, żyje pełnią życia. Wybiera najtrudniejsze trasy wspinaczkowe. Rzuca wszystko w imię miłości do pięknej Bronki. Jednakże, decyzja rodziny o oddaniu jej ręki starszemu bratu, skłania Jędrka do opuszczenia rodzinnych stron i udania się do krakowskiej bohemy. Spotyka tam niemieckiego naukowca Wolframa, który przekonuje go o germańskich korzeniach górali. Kiedy wybucha wojna i Niemcy proponują współpracę mieszkańcom Podhala, Jędrek, mając nadzieję na odzyskanie Bronki i ochronę swojej społeczności, decyduje się na współpracę. Tymczasem jego brat, Maciej, wspierany przez lokalne rody, odmawia. Konflikt rodzinny eskaluje, prowadząc braci do bycia po przeciwnych stronach barykady, co zaważy na losach ich i całego regionu.

Opowiadając tę historię, Marcin Koszałka przełamuje wieloletnie tabu wokół trudnego tematu Goralenvolk. A o tym, jak drażliwa historycznie to kwestia, niech świadczy fakt protestów, które rozgorzały w naszym kraju jeszcze na długo przed premierą filmu.