Półwiecze kultowego „Czterdziestolatka”. Seniuk miała ocieplać wizerunek Gierka

Nowomowa nomenklatury

To czystej wody idioci z partyjnej nomenklatury, którzy budzą śmiech swoją nowomową. Zwłaszcza dyrektor Wardowski (Janusz Kłosiński), przełożony Karwowskiego. Wazeliniarz i podlizuch Maliniak, gdyby „Czterdziestolatek” został zaprojektowany jako kino moralnego niepokoju, niejednemu by zaszkodził. Sam zaś Karwowski to człowiek bez właściwości, lubiący zawyżać swoje znaczenie, uzależniony od logiki awansu, ulegający modom i wpływom, bo nie ma własnego zdania. W zamian za M-4, malucha, jest trybikiem w gierkowskiej technokracji, z przeszłością w ZMP, co przypominają retrospekcje. Gruza mówił: „Tworząc (…) postać Karwowskiego, mieliśmy przede wszystkim jeden cel – osiągnąć efekt komediowy poprzez pokazanie bohatera komediowego, który hasła ówczesnej propagandy, głoszone w radiu, w telewizji i „Trybunie Ludu”, przyjmuje z pełną powagą i dosłownie. I rzecz jasna, żyjąc i działając w ten sposób, dostaje regularnie po tyłku”.

Wciąż śmiejemy się z Karwowskiego, czując komfort, bo wydaje nam się, że jesteśmy mądrzejsi, inteligentniejsi. Ale uwaga: Gruza wystawił też „Rewizora” Gogola z frazą „z samych siebie się śmiejemy”. To Seniuk wspominała, że na planie twórcy śmiali się z postaci, siebie, peerelowskich absurdów, lecz bez karykatury.

Doceńmy Karwowskiego przynajmniej jako inżyniera: zbudował Trasę Łazienkowską i Dworzec Centralny, a my wciąż z nich korzystamy. Sam Gruza powiedział: „Niektórzy uważają, że przez cały czas PRL-u ludzie dzielili się tylko na miłośników władzy i tych, którzy z nią walczyli. Na czerpiących profity i uciśnionych. A to nieprawda. W tamtych czasach ludzie normalnie żyli, pracowali, kochali się, chodzili do szkół, bawili się, żenili i wypoczywali. I o tym opowiada „Czterdziestolatek”.

Co ciekawe, serial wyprodukował zespół X Andrzeja Wajdy, kojarzony z kinem moralnego niepokoju, a wspomina się też o ustępstwach Wajdy wobec Gruzy, który stworzył kasowy produkt.

Gdyby jednak poszukać odpowiedzi na pytanie, kogo uznać za alter ego Gruzy i Toeplitza – jest nim zdroworozsądkowy outsider, singiel, donżuan i sąsiad, czyli doktor Stelmach, grany przez Leonarda Pietraszaka. Ma do wszystkiego dystans, żyje na miarę możliwości, jakie dają czasy. Można powiedzieć, że właśnie z niego wypączkowała postać dzisiejszego „czterdziestolatka” z serialu „Warszawianka” na podstawie scenariusza Jakuba Żulczyka z Borysem Szycem w roli głównej.