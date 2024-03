Dżentelmeni czyli mocny sojusz dżungli i zoo

Jest nim z pewnością starszy brat Freddy (Daniel Ings). To on i jego nałogi pakuje arystokratyczną familię w kłopoty i zmusza, by negocjować pokój z pewną rodziną z Liverpoolu, utrzymującą, że handluje tylko makrelami. Jak w „Operze za trzy grosze” targ to tylko przykrywka, zaś kapitan musi stawić czoła niejednej mafii, by ratować siebie, brata, rodzinę, pałac i wielowiekowe dziedzictwo angielskiej arystokracji.

Film i serial mają wspólne DNA

Guy Ritchie wedle obecnej terminologii jest kreatorem serialu, za scenariusz i reżyserię odpowiada spora grupa rzemieślników i mistrzów, którzy stwierdzili że film i serial mają wspólne DNA, oparte na połączeniu dwóch światów – arystokracji i mafii.

Pierwsza ma posiadłości, drogie przyzwyczajenie, dekadencję i herby, przede wszystkim zaś długi, a druga – siłę napędową, pomysły – nie zawsze zgodne z prawem, i mnóstwo pieniędzy, jakie trzeba uprać i zainwestować. Mariaż arystokratów, którzy uważają, że żyją pod ochroną jak w zoo, i mafiosów, którzy stosują prawa dżungli, nie jest więc, jak można sądzić, mezaliansem, lecz naturalnym sojuszem.

Sarkazm twórców oparty jest na refleksji, że obecni arystokraci to potomkowie dawnych, uszlachconych przestępców

Sarkazm twórców oparty zaś jest na refleksji, że obecni arystokraci to potomkowie dawnych, uszlachconych przestępców i nie można się przejmować pałacowo-salonową przebieranką, bo dla wszystkich najważniejsza jest władza i kasa.

Guy Ritchie ma coś na ten temat do powiedzenia, ponieważ jego ojciec, tak jak główny bohater filmu, był kiedyś kapitanem elitarnego brytyjskiego oddziału, oboje zaś rodzice po rozwodzie, weszli w drugie związki z baronami. On sam zaczynał jako nastoletni goniec w produkcji filmowej i wżenił się w majątek królowej pop Madonny, co było takim sukcesem jak jego film „Przekręt”.