Konkurs Główny „Wytyczanie Drogi” Mastercard OFF CAMERA 2024 – znamy pierwsze filmy

O Krakowską Nagrodę Filmową Andrzeja Wajdy i 25 000 dolarów będą ubiegać się niemiecko-irańska produkcja „Empty nets”, ukraińsko-holenderski film „Forever-forever”, brazylijsko-francusko-urugwajski obraz „Power Alley”, czeski „She come at night” oraz „The Hypnosis” – koprodukcja ze Szwecji, Francji i Norwegii. Kolejne nominowane filmy zostaną ogłoszone już na początku kwietnia, zaś jeszcze w marcu widzowie poznają filmy pokazywane w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych.

Międzynarodowy konkurs o Krakowską Nagrodę Filmową Andrzeja Wajdy to jeden z dwóch głównych konkursów Festiwalu Mastercard OFF CAMERA. Jak co roku publiczność jako pierwsza w Polsce zobaczy debiuty i drugie filmy twórców, o których obecnie dyskutuje się na świecie; filmy, które wywołały zachwyt widzów na największych imprezach filmowych, z festiwalami w Toronto, Locarno, Rotterdamie czy Sundance na czele. Wysokość Nagrody to aż 25 000 dolarów. Laureatką zeszłorocznej, 16. edycji Mastercard OFF CAMERA została reżyserka Tonia Noyabrova i jej obraz - „Do You Love Me?”.

Kto w tym roku będzie ubiegał się o nagrodę? Organizatorzy zaprezentowali pierwsze pięć z dziesięciu filmów.

Empty Nets