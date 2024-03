Odkrywając nowe perspektywy – „Amerykańscy Niezależni” na 17. Mastercard OFF CAMERA.

Year of the Fox

Ivy (przejmujaca rola Sarah Jeffrey) żyje w idyllicznej, pełnej luksusu, blichtru i pieniędzy rzeczywistości imprezowego Aspen. Pewnego dnia na nieskazitelnym obrazku pojawia się jednak poważna rysa. Bolesny rozwód przybranych rodziców dziewczyny sprawia, że ta traci grunt pod nogami. Czującej odrzucenie bohaterce nie pomaga patriarchalne środowisko, w którym pieniądz, władza i związane z nimi przywileje stają się najwyższą wartością. Doświadczona amerykańska reżyserka Megan Griffiths i scenarzystka Eliza Flug opowiadają o niebezpiecznej relacji między przywilejami a złudnym poczuciem bezkarności, a także o tym jak pozycja społeczna stanowi swego rodzaju zasłonę dla drapieżnych zachowań wymierzonych w słabsze jednostki. To nad wyraz aktualna historia tego, że nie wszystko złoto, co się świeci.

Reżyseria: Megan Griffiths

Scenariusz: Eliza Flug

Zdjęcia: Sevdije Kastrati

Muzyka: Matthew Emerson Brown, Jeramy Koepping, Joshua Morrison

Obsada: Sarah Jeffery, Jane Adams, Jake Weber, Balthazar Getty, Lexi Simonsen

Kraj: USA

Rok produkcji: 2023

Czas: 97 min/kolor

The Feeling That the Time for Doing Something Has Passed

Doceniany na festiwalach (m.in. w Cannes) debiut Joanny Arnow to autorski projekt reżyserki, która nie tylko występuje po obu stronach kamery (reżyseria, scenariusz, montaż oraz główna rola), ale też opiera historię na doświadczeniach z własnego życia. Ann znalazła się na życiowym zakręcie. Mieszka w Nowym Jorku, ale nie jest specjalnie zainteresowana wykonywaną na co dzień pracą, męczy ją związkowa rutyna, a do tego nie może znaleźć wspólnego języka z próbującymi kontrolować jej życie rodzicami. Droga ku odkryciu siebie i przejęciu odpowiedzialności za swoje życie nie będzie należała do łatwych. Zmagania Ann wypełniają zarówno absurdy dnia codziennego, jak i elementy… BDSM. Film Arnow to błyskotliwy i pełen ironii portret pokolenia starzejących się i nieco sfrustrowanych millenialsów. Szczera, a przy tym zabawna opowieść o poszukiwaniu siebie w chaosie otaczającej rzeczywistości.

Reżyseria: Joanna Arnow

Scenariusz: Joanna Arnow

Zdjęcia: Barton Cortright

Muzyka: Robinson Senpauroca

Obsada: Joanna Arnow, Scott Cohen, Babak Tafti, David Arnow, Oscar Bennett

Kraj: USA

Rok produkcji: 2023

Czas: 88 min/kolor