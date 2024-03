Nową przewodniczącą Akademii będzie rekomendowana przez Zarząd Akademii Juliette Binoche. Francuska aktorka, wieloletnia aktywna członkini Europejskiej Akademii Filmowej, potwierdziła, że jest gotowa objąć tę rolę.

Juliette Binoche nową szefową Europejskiej Akademii Filmowej

„Świadomość, że Juliette Binoche jest gotowa przejąć pałeczkę, utwierdza mnie w przekonaniu, że podjęłam swoją decyzję we właściwym momencie — twierdzi Holland. — Nie mogłam sobie wymarzyć lepszej następczyni, która tak mocno i pięknie reprezentuje kino europejskie. Pamiętam, jak rozmawiałam o Juliette z Krzysztofem Kieślowskim, gdy przygotowywał się on do zdjęć do filmu „Trzy kolory. Niebieski”. Sposób, w jaki zagrała ona główną bohaterkę, nadał filmowi Kieślowskiego duszę. To właśnie cecha wspaniałych aktorów i aktorek: nadają duszę historiom, które opowiadamy jako filmowcy. „Niebieski” pomógł także wzmocnić jej karierę jako aktorki. Mogę gorąco polecić Juliette Binoche jako nową prezydentkę i zarekomendować ją wszystkim członkom Akademii, w nadziei, że zostanie przez wszystkich ciepło przyjęta.”

Formalnie Juliette Binoche ma zostać nową prezeską Europejskiej Akademii Filmowej 1 maja 2024 roku. Wcześniej odbędzie się głosowanie, w którym będzie mogło wziąć udział 4600 członków Akademii.