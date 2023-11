Koncepcja artystyczna i identyfikacja graficzna Mastercard OFF CAMERA 2024

"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym Mastercard OFF CAMERA

Organizatorzy Festiwalu zaprezentowali koncepcję artystyczną na kolejny rok oraz identyfikację graficzną autorstwa Tomasza Kuczmy, która nawiązuje do kręgów życia.

KONCEPCJA ARTYSTYCZNA 2024 – Mastercard OFF CAMERA

Zbliżająca się, 17. edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA skłania do wielu refleksji. Choćby tych o uciekającym bezlitośnie czasie, który starają się na moment zatrzymać i zarejestrować twórcy filmowi. Ciężko nie pomyśleć też o targanym wojnami i różnego typu kryzysami świecie, jaki odbijają z wielu perspektyw festiwalowe filmy. Konflikt izraelsko-palestyński, wciąż trwająca agresja rosyjska w Ukrainie czy sytuacja na granicy polsko-białoruskiej – dobitnie uświadamiają, że historia wcale nie zawsze jest nauczycielką życia. Bezlitośnie odsłaniają za to wszechobecny lęk przed szeroko pojmowaną Innością. Napędzający w dużej mierze nienawiść rasową, etniczną oraz na tle genderowym, seksualnym czy klasowym, jaką karmią się ci, stojący na straży starego porządku społecznego i politycznego.

Tym bardziej wierzymy, że kino ze swoją wyjątkową właściwością nauki tolerancji i empatii oraz filmy prezentowane w ramach Konkursu Głównego „Wytyczanie Drogi” oraz Konkursu Polskich Filmów Fabularnych mogą być rodzajem odtrutki na toksyczną codzienność. A produkcje pokazywane w nowych festiwalowych sekcjach, które przyglądają się bliżej dorastającym dziewczynom i ich niesamowitej energii; rozmaitego typu „czarnym owcom”, nieprzystającym do powszechnie obowiązujących norm i wyobrażeń; dramatom sądowym i thrillerom o niesprawiedliwościach społecznych, a wreszcie - pojmowanym dosłownie i metaforycznie granicom i podziałom - mamy nadzieję - staną się dla naszych widzek i widzów nie tylko cennymi lekcjami oswajania odmienności. Ale czymś zdecydowanie więcej - porywającymi filmowymi przygodami, w których różnice są celebrowane, a Inność staje się źródłem siły.

Odrabiajmy je chociażby po to, żeby w ślad za filmowymi bohaterkami i bohaterami, przystąpić do szeroko zakrojonej transformacji rzeczywistości. Tak, by nie było w niej miejsca na wykluczenia, nienawiść, odrzucenie i strach przed tym, co nieznane.