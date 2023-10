Scorsese i "Czas krwawego księżyca": Gdy chciwość usypia sumienie

Za miesiąc, 17 listopada, skończy 81 lat. Trudno w to uwierzyć, gdy patrzy się, jak żwawo chodzi po czerwonych dywanach, z jaką swadą odpowiada na pytania dziennikarzy na konferencjach prasowych, a przede wszystkim jak pracuje. Martin Scorsese wciąż porywa się na wielkie tematy, nie boi się ryzyka, nie idzie na kompromisy. I nawet, gdy ubiera aktorów w historyczne kostiumy, zawsze mówi coś ważnego o współczesności, tym razem w produkcji Apple TV+.

Reklama

Reklama

Skarb w jałowej ziemi

Nad adaptacją książki Davida Granna „Czas krwawego księżyca. Zabójstwa Osagów i narodziny FBI”, wydanej także w Polsce, pracował od 2017 roku. W wywiadach mówił, że zrobiła na nim kolosalne wrażenie, a czytając ją, widział już kadry filmu. Ostateczna wersja scenariusza powstała w czasie pandemii. Napisał ją razem z Erikiem Rothem.

Osagowie, rdzenni mieszkańcy Ameryki Północnej, mieszkali na terenach między rzekami Missouri i Kansas. Ale wyparli ich stamtąd osadnicy. Wypędzone z własnych terytoriów plemię w latach 70. XIX wieku na mocy układu z rządem trafiło na skaliste, nieprzyjazne ziemie, które potem włączono do nowo powstającego stanu Oklahoma. Wkrótce się jednak okazało, że jałowa, wydawałoby się, ziemia kryje skarb: ropę naftową. W jednej chwili Osage stali się nieprawdopodobnie bogaci. W „Czasie krwawego księżyca” Martin Scorsese pokazuje ich domy pełne białej służby, luksusowe samochody z kierowcami. Jednak pieniędzmi zarządzają biali pełnomocnicy, przed którymi muszą się tłumaczyć z każdego wydatku. I jeszcze coś: do miasta przyjeżdżają chmary ludzi, którzy polują na dziewczyny i chłopaków z plemienia, by poprzez małżeństwa z nimi stać się bogaczami.

Tak właśnie zjeżdża do Fairfax Ernest Burkhart. Urządził się już tutaj jego wuj. I właśnie on radzi kuzynowi, by zajął się Mollie – bogatą, młodą kobietą, która mieszka tylko ze starą matką. Przystojny Ernest osiąga swój cel. Żeni się z Molly, mają trójkę dzieci, żyją w bogactwie i, jak by się wydawało, w miłości. To jednak nie wystarcza ani Ernestowi, ani jego wujowi.