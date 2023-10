„Biedne istoty” Lanthimosa otworzą Energa CAMERIMAGE

Czytaj więcej Film „Doppelgänger. Sobowtór”. Szukając prawdy o sobie Z ostatniego festiwalu w Gdyni „Doppelgänger. Sobowtór” Jana Holoubka wywiózł pięć nagród: za reżyserię, zdjęcia, kostiumy, scenografię i drugoplanową rolę męską Tomasza Schuchardta.

Szpiegiem i konfidentem jest również bohater filmu Roberta Glińskiego. „Figurant”, ze zdjęciami Adama Bajerskiego, to oparta na faktach historia mężczyzny, który latami inwigilował w Polsce księdza Karola Wojtyłę.

W konkursie polskim znalazł się również inny film ze zdjęciami Adama Bajerskiego „Jedna dusza”. Bohaterem „Jednej duszy” Łukasza Karwowskiego jest zapijaczony, dręczący własną rodzinę górnik, który w czasie katastrofy w kopalni ratuje życie młodego chłopaka. Sam płaci za to kalectwem, które całkowicie zmienia jego relacje rodzinne.

Zupełnie innym kinem jest „Lęk” Sławomira Fabickiego ze zdjęciami Bogumiła Godfrejowa. To niełatwa historia dwóch sióstr, które razem jadą samochodem do Szwajcarii. Nie jest to jednak łatwa podróż. Starsza jest nieuleczalnie chora na raka, chce poddać się eutanazji. Młodsza ma wciąż nadzieję, że uda się ją od tego odwieść. To może najważniejsze chwile w ich wzajemnych relacjach. Fabicki opowiada o najważniejszych w życiu wartościach, o prawie człowieka do bycia w zgodzie z sobą, o uczuciach, których nie można udać ani oszukać.

Czytaj więcej Film Złote Lwy 2023 dla „Kosa” Pawła Maślony Srebrne Lwy dla „Imago” Olgi Chajdas. Po kilka nagród dla filmów „Doppelgagner. Sobowtór” Jana Holoubka i „Tyle co nic” Grzegorza Dębowskiego

Z kolei rodzaj komedii absurdu połączonej z melodramatem, kryminałem i westernem (!) proponuje Piotr Dumała. W swoim kolejnym obrazie aktorskim wykorzystuje swoją wyobraźnię wybitnego animatora tworząc obraz, w którym to, co rzeczywiste miesza się z mocami nadprzyrodzonymi. Zdjęcia do jego „Fin del Mundo” zrobił Piotr Kukla.