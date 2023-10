"Święto Ognia" i "Adamant". Prawo chorych do życia

Zupełnie inaczej ogląda się fabularne „Święto ognia” Kingi Dębskiej. Bohaterką historii jest dziewczynka przykuta do wózka, z powykręcanymi dłońmi, którymi trudno nawet przytrzymać łyżkę. Anastazja nie mówi, ale przecież wszystko rozumie. Kocha starszą siostrę marzącą o karierze baletnicy, sprzecza się z ojcem, który ma dla niej dużo miłości, ale znacznie mniej czasu. Matka zniknęła z jej życia wcześnie, a okoliczności jej śmierci to jeszcze jeden wielki ciężar, z jakim musi żyć ojciec. Życie Nastki i jej rodziny zmienia się, gdy w drzwiach ich mieszkania staje sąsiadka. Józefina wnosi do ich domu energię, optymizm, a w Nastkę wlewa jeszcze więcej wiary, że wszystko jest możliwe: śmiech, poderwanie, choćby na chwilę, przystojnego chłopaka, nauka i zdanie matury.

Kinga Dębska to reżyserka, która zawsze jest blisko życia, ale w dramatach, a nawet sytuacjach tragicznych stara się znaleźć światło. Wie, że czasem trzeba się śmiać, żeby dać sobie radę z tragedią.

– W mózgu włącza się bezpiecznik. Człowiek próbuje odreagować, odsunąć się od dramatu. Bo trzeba żyć – mówi artystka.

Jej filmy mają w sobie afirmację życia. Nadzieję, której tak bardzo potrzebujemy. Po „Moich córkach krowach” o relacjach między dwiema siostrami, które muszą zmierzyć się z odchodzeniem rodziców, ludzie pisali do Dębskiej na Facebooku jak do psychoterapeutki. W przejmującym obrazie „Zabawa, zabawa” opowiedziała o trzech alkoholiczkach – kobietach sukcesu – profesorce medycyny, prokuratorce i studentce, które zapijają stresy codzienności. W „Planie B” portretowała ludzi, którzy są na życiowym zakręcie, a jednak potrafią się podnieść. To samo spojrzenie na świat zaprezentowała w miniserialu „Szóstka” o programie łańcuchowego przeszczepu, ludziach czekających na nerkę i dawcach.

Wielkie kreacje

W filmach Dębskiej jest aprobata świata i tolerancja. Reżyserka nikogo nie oskarża, nie wini. Unika patosu, nie stosuje wobec widza emocjonalnego szantażu, napięcie rozładowuje zabawną sytuacją czy dialogiem, czasem ironią. Jej bohaterowie błądzą, cierpią, ale potrafią zdobyć się na empatię i siłę.

– Jestem trochę oldskulowa. Nie wiem, czy walczące feministki byłyby ze mnie zadowolone. Mówię o rodzinie, potrzebie miłości, o tym, że wartością w życiu jest drugi człowiek – powiedziała mi kiedyś.