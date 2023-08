Festiwal w Wenecji. Dwie Polki rywalizują w jednym konkursie

To wielki sukces naszych reżyserek. Po raz pierwszy w historii wielkich festiwali w konkursie znalazły się dwa polskie filmy. Mężczyźni tego nigdy nie dokonali. Zresztą w ogóle rzadko się zdarza, by do konkursu tak poważnej imprezy festiwalowej zakwalifikowano dwa filmy z kraju innego niż USA, Francja czy Włochy.

Agnieszka Holland ma jednak wielką renomę w światowym kinie. Jest przewodniczącą Europejskiej Akademii Filmowej, laureatką wielu nagród międzynarodowych, zdobyła także nominację do Oscara za reżyserię filmu „Europa, Europa”. Od lat pracuje w wielu krajach, m.in. w Czechach, we Francji, w USA.

Młodsza o ponad pokolenie Małgorzata Szumowska też zadomowiła się już na rynku europejskim. Jej zagraniczne realizacje to m.in. „Córka Boga”, a także film „Infinite Storm”, który nakręciła wspólnie z Michałem Englertem.