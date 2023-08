Peter Zeitlinger i Werner Herzog na EnergaCAMERIMAGE

"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym 31. EnergaCAMERIMAGE

Obaj twórcy odbiorą wyróżnienie osobiście spotykając się w Toruniu z festiwalową publicznością oraz prezentując retrospektywny przegląd filmów ich autorstwa, w skład którego wejdą zarówno produkcje fabularne, jak i dokumentalne.

Urodzony w Pradze Peter Zeitlinger, to doświadczony autor zdjęć, który filmowe szlify zdobywał w Konserwatorium Wiedeńskim, zyskując z biegiem lat uznanie zarówno ze strony krytyków, jak i miłośników kina niezależnego.Wszechstronny repertuar Petera Zeitlingera rozciąga się od arthousowego kina jednego aktora, po thrillery science fiction jak Martwy świat Jamesa Franco. Zanim rozpoczął swoją wieloletnią współpracę z Wernerem Herzogiem, pracował między innymi z Ulrichem Seidlem, dla którego nakręcił dokument Spodziewane straty (1993) oraz z Ablem Ferrarą na planie Złego Porucznika (1992). To właśnie praca na planie tego filmu zwróciła uwagę Wernera Herzoga i zaowocowała w 1995 roku zaproszeniem go do współpracy nad dokumentalną Śmiercią na pięć głosów. W swoim filmowym dorobku Peter Zeitlinger posiada dziesiątki filmów fabularnych i dokumentalnych, długiego i krótkiego formatu, na czele z włoskim dramatem The Angel in the Wall (2022, reż. Lorenzo Bianchini), którym walczył o Złotą Żabę w Konkursie Głównym 30. EnergaCAMERIMAGE w Toruniu. Obok pracy na planie filmowym realizuje się także jako wykładowca, prowadząc zajęcia w Szkole Filmowej HFF Monachium.

Werner Herzog z kolei to wybitny niemiecki reżyser filmowy, scenarzysta, producent, aktor oraz poeta, uważany za pioniera Nowego Kina Niemieckiego, realizujący się zarówno w kinie fabularnym, jak i dokumentalnym. Swój pierwszy krótkometrażowy film Herakles nakręcił w wieku 19 lat. Produkcją pełnometrażową Znaki życia debiutował w 1968 roku, z miejsca zyskując uznanie krytyków. W swoim zawodowym dorobku posiada ponad 60 fabuł i dokumentów, które wyprodukował, napisał i wyreżyserował. Jego filmy były pokazywane i nagradzane na najważniejszych festiwalach filmowych na całym świecie, w tym między innymi w Cannes, Berlinie, Wenecji, Locarno czy Sundance. Werner Herzogspełnia się także w roli autora; przez cały okres swojej twórczej działalności pisze poezję oraz prowadzi dzienniki. W 2021 roku wydał swoją debiutancką powieść „The Twilight World".

Wspólny projekt obu twórców Spotkania na krańcach świata (2007) był nominowany do Oscara® w kategorii Najlepszego Pełnometrażowego Filmu Dokumentalnego. Obok produkcji dokumentalnych, duet Zeitlinger-Herzog z powodzeniem kręci także kino fabularne, w ciągu niemalże 30 lat owocnej, kinematograficznej współpracy stworzyli łącznie kilkanaście wspólnych projektów. Znajdziemy wśród nich takie produkcje, jak dokumentalne Mały Dieter chciałby latać (1997), Mój ukochany wróg (1999), Koło czasu (2003), Człowiek niedźwiedź (2005), Spotkania na krańcach świata (2007), Jaskinia zapomnianych snów (2010), Otchłań. Opowieść o życiu i śmierci (2011), From One Second to the Next (2013), Lo i stało się. Zaduma nad światem w sieci (2016), Inferno (2016), Ogniste kule: goście z odległych światów (2020), Scena myśli (2022) oraz pełnometrażowe filmy fabularne Niezwyciężony (2001), Operacja Świt (2006), Zły porucznik (2009), Synu, synu, cóżeś ty uczynił? (2009), Królowa pustyni (2015) i Salt and Fire (2016).