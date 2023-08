Festiwal otworzyła rewelacja festiwalu w Cannes (Nagroda Jury) – „Opadające liście” w reżyserii Akiego Kaurismäkiego, a filmem zamknięcia festiwalu był bardzo dobrze przyjęty w Cannes „Monster” Hirokazu Koreedy (Yujiego Sakamoto otrzymał nagrodę za scenariusz tej opowieści).

W głównej sekcji programowej „Świat pod namiotem” zaprezentowane zostały najnowsze, najlepsze filmy fabularne i dokumentalne nagrodzone na międzynarodowych festiwalach: w Cannes, Berlinie, Wenecji czy Sundance w Park City. Do Kazimierza Dolnego przyjechało wielu twórców m.in. Dorota Pomykała, Borys Szyc, Krzysztof Zanussi, Kasia Walicka-Maimone i Agnieszka Smoczyńska. Z twórcami przez cały BNP Paribas Dwa Brzegi rozmawiali dyrektorka artystyczna Grażyna Torbicka i dziennikarz filmowy Marcin Radomski.

Bohaterem retrospektywy był Wojciech Jerzy Has, jeden z najbardziej oryginalnych polskich reżyserów. W znalazły się filmy: „Rękopis znaleziony w Saragossie”, „Sanatorium pod Klepsydrą”, „Jak być kochaną”, „Pożegnania” i Pętla”. Uzupełnieniem retrospektywy był pokaz filmu dokumentalnego „Rysopis znaleziony po latach” z udziałem twórców Sławomira Rogowskiego i Stanisława Zawiślińskiego. Druga retrospektywa objęła twórczość Pawła Łozińskiego, znakomitego współczesnego polskiego dokumentalisty. Reżyser przyjechał do Kazimierza Dolnego, gdzie mówił, że robi filmy głównie z ciekawości drugiego człowieka, co stało się wyjątkową okazją do porozmawiania o nas, o tym jacy jesteśmy podczas Lekcji Kina. Spowiedzi Twórcy Filmowego. Szczególnie widoczne jest to w jego ostatnim „Filmie balkonowym”, ale na 17. BNP Paribas Dwa Brzegi można obejrzeć m.in. „Nawet nie wiesz jak bardzo Cię kocham”, „Pani z Ukrainy”, „Ojciec i syn”, „Chemia”, „Miejsce urodzenia”. Trzecią retrospektywą był pokaz filmów Johna Cassavetesa.

17. BNP Paribas Dwa Brzegi to także szereg wydarzeń innych dziedzin sztuki: wystawy, koncerty, spotkania z artystami m.in. Agatą Tuszyńską czy Rafałem Olbińskim, warsztaty, wycieczki z przewodnikiem, czy oprowadzania kuratorskie. Łącznie w programie wydarzeń pozafilmowych znalazło się blisko 100 wydarzeń.

Znamy termin przyszłorocznego Festiwalu. 18. BNP Paribas Dwa Brzegi odbędzie się w dniach 27 lipca – 4 sierpnia 2024 roku w Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą.

