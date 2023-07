Strajk w Hollywood. Bez aktorów blednie promocja filmów

Wśród mocno zagrożonych festiwali jesiennych jest przede wszystkim Toronto, które nastawione jest w znaczniej mierze na promocję kina amerykańskiego. Bez aktorów, którzy przyjeżdżają do Kanady, by udzielać wywiadów wspierających ich produkcje, ta impreza traci sporo ze swojego blasku. W najbliższym czasie szefowie festiwalu mają podać jego program, na razie wiadomo, że ma na nim odbyć się premiera „Next Goal Wins” („Pierwszego gola”) Taiki Waititiego. Jeśli nic się nie zmieni, nie pojawi się na niej Michael Fassbender. „Na razie planujemy wszystko mając nadzieję, że do połowy września strony dojdą do porozumienia i strajk się zakończy” – twierdzą jednak przedstawiciele TIFF.

Podobne komunikaty płyną z Wenecji: „Na razie możemy tylko planować i obserwować sytuację”. Festiwal wenecki łatwiej sobie wyobrazić bez hollywoodzkich gwiazd, choć i on straci wówczas sporo blasku. W tym roku na Lido mają się odbyć premiery m.in. „Ferrari” MichaelaManna z Adamem Driverem i Penelope Cruz i „Poor Things ” Yorgosa Lanthimosa z Emmą Stone i Markiem Ruffalo.

Czy gwiazdy wezmą udział w tych wydarzeniach? Wszystko zależy od tego jak będą toczyły się negocjacje między gidiami producentów i aktorów. Eksperci twierdzą jednak, że niewielkie są szanse na podpisanie porozumień przed październikiem.