Czytaj więcej Film Produkcja „Wyspy” Pawła Pawlikowskiego zawieszona. Gwiazdy wróciły do domów Firmy ubezpieczeniowe odmawiają gwarancji filmom w związku z zapowiadanym od 1 lipca strajkiem SAG-AFTRA, aktorzy z kolei nie chcą tego strajku łamać.

W Hollywood z powodu strajku scenarzystów wiele ekip już stanęło, przerwane zostały nawet prace nad najpopularniejszymi telewizyjnymi serialami. Kontynuowano tylko zdjęcia do całkowicie dopiętych scenariuszowo produkcji, choć i to nie jest łatwe, bo na przykład w przypadku tasiemców któryś ze współscenarzystów zawsze jest na planie, by na bieżąco służyć pomocą, na przykład przy zmianach dialogów. A choć aktorzy jeszcze strajku oficjalnie nie ogłosili, także oni już od pewnego czasu odmawiają pracy. Reagują na to, co dzieje się w ich gildii.

A będzie coraz gorzej. W ubiegłym tygodniu list popierający żądania Gildii i zapowiadający aktorski strajk podpisało kilkaset osób m.in. wielkie gwiazdy jak Meryl Streep, Jennifer Lawrence, Glenn Close, Kevin Bacon, David Duchovny, Eva Longoria, Mark Ruffalo, Meryl Streep, Rami Malek, Sarah Polley, Parker Posey, Kyra Sedgwick, Chlöe Sevigny, Ben Stiller.

Jedną z pierwszych ofiar tej sytuacji stał się fantastycznie zapowiadający się film Pawła Pawlikowskiego „The Island”. Dzień przed rozpoczęciem zdjęć wszystko odwołano, bo firma ubezpieczeniowa nie chciała wobec groźby strajku ubezpieczyć produkcji, a grający główną rolę wybitny aktor Joaquin Phoenix pojechał do domu. Dzisiaj jest już coraz więcej zawieszonych tytułów, m.in. „Unstoppable” z Jennifer Lopez, „Goof Fortune” z Keanu Reevesem czy Marvelowskie „Thunderbolts”, którego ekipa właśnie miała wyjść na plan w Atlancie. Stanął serial „Zero Day” z Robertem De Niro, jego zdjęcia zostały przełożone na jesień.

Zatrzymała się produkcja seriali telewizyjnych. Powstają reality shows, animacje (bez aktorów udzielających postaciom głosu) i niektóre talk showy. Ale już teraz stacje przygotowują się na drastyczne zmiany w jesiennych ramówkach, bo nie będą zapewne dysponowały nowymi odcinkami swoich najważniejszych cykli. 14 czerwca aż do zakończenia strajku scenarzystów została wstrzymana produkcja „The Pinguin” - spinoffu „Batmana” z Colinem Farrelem w roli głównej. W Albuquerque trwały zdjęcia do dwóch cykli „Duster” i „The Really Loud House” – obie ekipy się zwinęły. Podobnie jak twórcy „The Old Man” z Jeffem Bridgesem. Nie ruszą też zdjęcia do drugiego sezonu prestiżowego cyklu „1923” z Harrisonem Fordem i Helen Mirren. Tę wyliczankę można by ciągnąć, sypiąc terminami i wielkimi nazwiskami.

Problemem może stać się również promocja filmów. Zagrożona jest jedna z najpopularniejszych imprez filmowych Comic-Con, która zacznie się 19 lipca. Bez scenarzystów i aktorów festiwal ten traci swoją atrakcyjność.