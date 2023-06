„Chłopiec z niebios”. Sunnicki thriller

W „Chłopcu z niebios” wprowadza pan widza w sam środek muzułmańskiego świata.

Robię to świadomie. Zachód nienawidzi muzułmanów. Jestem muzułmaninem i wiem, że w bardzo neutralnej Szwecji nawet koledzy, z którymi wyrosłem, czy moi najbardziej ulubieni wychowawcy ze szkoły też zostali nauczeni, żeby nas nienawidzić. W gazetach wciąż pojawiają się informacje dotyczące islamskiego terroryzmu, filmy hollywoodzkie są zwykle oskarżeniem muzułmanów, którzy są w nich negatywnymi bohaterami. W opinii publicznej każdy niemal muzułmanin jest od razu podejrzany. Jedyne, co ostatnio się stało, to powinniśmy podziękować Putinowi. Teraz to on jest najgorszy, nie my. Ale już poważnie: w swoim filmie nie szukam oczyszczenia, lecz pokazuję skomplikowanie tego świata. Islam to miliard ludzi. Są wśród nich zbrodniarze i łotry. Jak wszędzie. Ale większość to normalni ludzie, którzy chcą zwyczajnie żyć.

Bohater „Chłopca z niebios” przyjeżdża do Kairu z małej wsi, szczęśliwy, że dostał stypendium i może studiować w Al-Azhar. Zostaje jednak wciągnięty w brudną i niebezpieczną grę polityczną.

W czasie pisania scenariusza przeżyłem kryzys. Przestraszyłem się wymowy filmu, który nie opiera się na konkretnych faktach, ale jest głęboko osadzony w realiach. Gdy umiera imam, inteligentny, ale nieobeznany w polityce chłopak ze wsi staje się obiektem zainteresowania szefa bezpieczeństwa państwa, który chce mieć swojego szpiega na uczelni i wpływać na wybór nowego imama.

Dlaczego kręcił pan w Turcji, nie w Egipcie?

Najogólniej mówiąc: moja miłość do Egiptu nie jest odwzajemniona. Dlatego słynny kairski uniwersytet musiałem budować za granicą. Już poprzedni swój film „Morderstwo w hotelu Hilton” kręciłem poza Egiptem, bo wyproszono mnie stamtąd kilka dni przed rozpoczęciem zdjęć. Islam to bardzo złożona, skomplikowana religia. Jak chrześcijaństwo. Są w niej dyskusje na temat filozofii. Ciągła walka, którą zresztą starałem się pokazać w filmie. Naprawdę nie wolno tylko dotykać dwóch świętych rzeczy – Koranu i proroka. Ja ich nie dotykam, nie jestem prowokatorem. Ale też jako artysta pewne granice lubię przekraczać. Staram się otwierać różne drzwi. Także dlatego postanowiłem pokazać, jak Urząd Bezpieczeństwa inwigiluje uczelnię i jak państwo chce oddziaływać na wybór nowego imama. Cała ta opowieść jest fikcją, ale niektóre postacie miały swoje pierwowzory w rzeczywistości. Na przykład aparatczyk, który rekrutuje Adama jako szpiega, ma cechy Safwata el-Szerifa, ministra informacji w latach 1982–2004, który dwa lata temu zmarł na Covid-19.