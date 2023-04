„Peter von Kant”. Władza miłości

Czytaj więcej Film Berlin 2022: Dobre przyjęcie „Petera von Kanta” Krytycy nie oszaleli na punkcie filmu, ale chwalą go. Ekipa Ozona pojawiła się w Berlinie bez Isabelle Adjani i Hanny Schygulli.

I tak bohater filmu Ozona Peter von Kant, jak Fassbinder i sam Ozon, jest reżyserem. Jego ulubiona aktorka, grana przez Isabelle Adjani, przedstawia mu swojego kochanka – pięknego chłopaka, imigranta, który chce zrobić karierę w kinie. Od pierwszych chwil widać, że Peter jest nim zafascynowany. Zaprasza go do siebie, obiecując, że zrobi z niego gwiazdę, szaleńczo się zakochuje.

Amir Ben Salem może z nim zrobić, co chce, a gdy poczuje się silny i okaże się aktorskim talentem, o który upominają się inni reżyserzy – bez skrupułów, w jednej chwili von Kanta porzuci.

Grany przez Denisa Ménocheta główny bohater jest tu całkowicie wystylizowany na Fassbindera, jak on uczesany, nosi takie same okulary, jest jak on niechlujny. Ozon nie oszczędza mistrza. Pokazuje go jako geniusza, ale również kokainistę i rozhisteryzowanego egoistę.

– W czasie pracy wiele się nauczyłem na temat związków między ludźmi, zwłaszcza opartych na poczuciu władzy. Peter von Kant nie jest sympatycznym człowiekiem, ale chciałem pokazać jego cierpienie, ból. Hanna Schygulla opowiadała mi, że Fassbinder był człowiekiem głęboko nieszczęśliwym. Miał tak idealistyczne wyobrażenia na temat miłości, że jego związki stawały się dla niego rozczarowaniem – mówił w Berlinie Ozon.

80-letnia dziś Schygulla, ulubiona aktorka Fassbindera (w „Gorzkich łzach...” to w niej zakochiwała się projektantka), u Ozona zagrała matkę głównego bohatera.