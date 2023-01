Oprócz "IO" nominację zdobyły w tej kategorii filmy "Na zachodzie bez zmian" (Niemcy), "Argentyna, 1985" (Argentyna), "Blisko" (Belgia) i "Spokojna dziewczyna" (Irlandia).

Faworytem do zdobycia Oscara w tej kategorii jest film "Na zachodzie bez zmian".



Czytaj więcej Film „EO” Jerzego Skolimowskiego. Smutne spojrzenie osła Jerzy Skolimowski wzrusza i porywa poetycką opowieścią, ale na festiwalu rządzi Tom Cruise, który w asyście ośmiu myśliwców promuje swój nowy film.

95. gala rozdania Oscarów odbędzie się 12 marca 2023 r.

"IO" to film o ośle, który kiedyś był gwiazdą cyrku. Zwierzę miało opiekunkę – dziewczynę, która z nim występowała i kochała go. On też ją kochał. Ale po protestach przeciw maltretowaniu zwierząt został wywieziony do stadniny koni, gdzie miał dożywać dni jako zwierzę pociągowe. Tak zaczęła się jego wędrówka - pisała o filmie w maju, na łamach "Rzeczpospolitej", Barbara Hollender.



Jedynym polskim filmem, który zdobył Oscara w kategorii najlepszego filmu nieanglojęzycznego (międzynarodowego), była "Ida" Pawła Pawlikowskiego (w 2013 roku). Przed "IO" ostatnim polskim filmem, nominowanym w tej kategorii, było "Boże Ciało" Jana Komasy (2020 rok). "IO" jest trzynastym polskim filmem z nominacją w tej kategorii.