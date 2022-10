Czas na szybką „urodzinową” statystkę. W skrócie, wyświetlono ponad 400 tytułów filmowych, odbyło się ponad 11 tyś. seansów, sprzedano ponad 28 tyś. litrów popcornu i ponad 25 tyś. koktajli. Ulubionym drinkiem widzów KinoGramu jest – jak przystało na kinomanów – Casablanca!

KinoGram, pod względem technologii – jakości dźwięku i obrazu – wciąż pozostaje bezkonkurencyjny! Ci którzy mieli okazję odwiedzić to miejsce wiedzą, że to nie tylko kinowe premiery, z mocnym repertuarem, ale również tętniący życiem artystyczny „hub”. Kameralne koncerty, spektakle teatralne, liczne wystawy, spotkania z reżyserami filmowymi, wykłady z twórcami kultury, to tylko niektóre z atrakcji, które czekają na gości przy ul Żelaznej w Warszawie. To tu przeniosła się siedziba Gildii Reżyserów Polskich, i tylko tu można zobaczyć – w sali nr 7 – statuetkę Oscara, którą otrzymał Jan A. P. Kaczmarek za muzykę do filmu „Marzyciel”.

Warto też wspomnieć, że KinoGram, w tygodniu, od poniedziałku do czwartku do godz. 17:00 zamienia się w centrum konferencyjno-biznesowe; w przestrzeniach sal kinowych odbywają się spotkania, prezentacje, premiery i wydarzenia specjalne.

Wróćmy do 1. urodzin kina KinoGram! W ramach tegorocznego jubileuszu, odbył się specjalny przedpremierowym pokaz najnowszej hollywoodzkiej produkcji „Black Adam” w reżyserii Jaume’a Collet-Serra. Sto lat i do zobaczenia w KinoGramie!

Materiał Promocyjny