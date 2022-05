Na początku była książka. „Akademia Pana Kleksa” ukazała się w 1946 roku i od razu zawładnęła wyobraźnią najmłodszych. Jan Brzechwa sprawił, że dręczone obrazami wojny dzieci przeniosły się w świat pełen magii, gdzie królowali pan Kleks, Adaś Niezgódka i jego 23 kolegów, których imiona zaczynały się na „A”. Potem zakochały się w kleksowej magii następne pokolenia. W latach 80., w stanie wojennym i tuż po nim, powstał filmowy tryptyk Krzysztofa Gradowskiego „Akademia Pana Kleksa (1983), „Podróże Pana Kleksa” (1985) i „Pan Kleks w Kosmosie” (1988). Był bezpieczną ucieczką od polityki i ideologii, niósł dzieciom sporą dawkę radości i fantazji. I postać niezwykłego pedagoga, który potrafi nie tylko uczyć, ale również przygotowywać swoich wychowanków do życia, wyrabiać w nich uczciwość, życzliwość i lojalność, nie uśmiercając przy okazji marzeń. Pedagodzy z najsłynniejszej dzisiaj szkoły czarów – Potterowskiego Hogwartu – są na ogół niedostępni, wyniośli i dość sztywni. Pan Kleks był guru, ale również przyjacielem.

Filmy Gradowskiego miały w sobie sporą dawkę optymizmu. I piosenki – do najsłynniejszych wierszy Brzechwy muzykę napisał Andrzej Korzyński. Przekonującą, „do pokochania” postać tytułowego bohatera stworzył Piotr Fronczewski.

Z czasem jednak coraz bardziej czuło się siermiężność kinematografii, w której te filmy powstały. Kino Gradowskiego nie mogło walczyć z efektami specjalnymi o uczniach Hogwartu.

Powrót do „Akademii...” pod tytułem „Kleks Academy” będzie dużym przedsięwzięciem. Rąbka tajemnicy uchyla reżyser Maciej Kawulski, znany z filmu „Jak pokochałam gangstera”:

– Stworzyliśmy zupełnie nową historię na motywach powieści Brzechwy. To swoista koedukacyjna przystań i podróż w głąb własnej wyobraźni, w którą zabierzemy najmłodszych widzów. Wzięliśmy z literatury te elementy, które są wciąż aktualne i uniwersalne. To dzieci zadecydują, czym będzie dla nich Kleks, bo my swojego już mieliśmy. Ale po cichu wierzę, że ta postać się po prostu nie starzeje i że ciągle chce się z nią spędzać czas. Może dzięki kilku innowacyjnym pomysłom dzieciaki będą miały szanse być bliżej tej postaci i spędzać z nią więcej czasu na co dzień.

Z kolei Karol Belina-Brzozowski, współzałożyciel i dyrektor kreatywny Open Mind Production, mówi:

– Zbliżamy się do budowy prawdziwego uniwersum na miarę podziwianych na całym świecie superbohaterów. Składać się na niego będzie nie tylko nowa wersja filmu, ale też metaverse i specjalna aplikacja. Absolwentem szkoły będzie mógł być każdy, a ścieżka będzie prowadzić od procesu produkcji filmu, poprzez kreatywną zabawę z aplikacją AR, do unikalnych doświadczeń w sferze metaverse.