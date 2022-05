Nagroda główna Stowarzyszenia Filmowców Polskich w wysokości 15 000 złotych trafiła do Anny Dembowskiej i Karola Starnawskiego za scenariusz pt. „Dwie Matki” - za poruszający portret kobiet w sytuacji bez wyjścia i postawienie ważnych pytań o istotę macierzyństwa w trudnej sytuacji polityczno-kulturowej. Nagroda Stowarzyszenia Autorów ZAiKS w wysokości 5000 złotych została przyznana ex æquo Dominice Montean-Pańków za scenariusz „Skrzyżowanie” - za nowoczesne spojrzenie na konwencję kina moralnego niepokoju oraz Markowi Stacharskiemu za scenariusz „Kanarki we mgle” - za empatię i wrażliwość w ukazaniu spotkania ludzi z dwóch różnych światów.

Trzecia z nagród - Fundacji Kyoyo-Kraków w wysokości 10 000 złotych - trafiła do Agnieszki Śladkowskiej i Pawła Podolskiego za scenariusz „Franek Błyskawica: Operacja Ważka” - za lekkość narracji i poważne potraktowanie dziecięcych bohaterów.

W kategorii FILM nagrody przyznało jury w składzie: Grzegorz Stępniak (dyrektor programowy, OFF Camera), Aleksander Pietrzak (scenarzysta, reżyser, Stowarzyszenie Filmowców Polskich), Michał Komar (scenarzysta, wiceprzewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Autorów ZAiKS), Agnieszka Smoczyńska (scenarzystka, reżyserka, Wajda School), Mateusz Pacewicz (scenarzysta, Wajda School).

W kategorii AUDIO główną nagrodę Storytel odebrała Natalia Ossowska za stworzenie interesującej metafory ludzkiego losu w scenariuszu słuchowiska „Sekretne życie roślin” . W jury zasiadali: Marcin Kardach (reżyser słuchowisk, Storytel), Małgorzata Semil (przewodnicząca Sekcji Autorów Dzieł Dramatycznych ZAiKS-u) oraz Janusz Kukuła (dyrektor – główny reżyser Teatru Polskiego Radia).

Rozdanie nagród konkursu Script Pro, który jest organizowany przez Szkołę Wajdy i Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA odbyło się w tym roku w Muzeum Manggha. W uroczystości wzięła udział Krystyna Zachwatowicz-Wajda.

Podczas gali zaprezentowane zostało przedpremierowo słuchowisko Storytel „Niekompetentny” zrealizowane na podstawie nagrodzonego na Script Pro scenariusza Gabrieli Łazarkiewicz pt. „Gram o wszystko”, z Nikodem Rozbickim i Sandrą Drzymalską w rolach głównych.

„Script Pro” jest organizowany przez Szkołę Wajdy i Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA. Partnerami Konkursu są: Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Storytel, Fundacja Kyoto-Kraków oraz Teatr Polskiego Radia.

Dyrektor festiwalu Szymon Miszczak podkreśla, że Mastercard OFF CAMERA oraz Szkoła Wajdy przy konkursie Script Pro współpracują od 12 lat. W czasie tegorocznego festiwalu Szkoła Wajdy świętowała również swoje 20-lecie.