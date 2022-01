— Niejednokrotnie publicznie wymieniałem nazwiska posłów, którzy są kupowani. Tylko idiota by tego nie zauważył. Tak samo działo się za czasów PO, jak teraz dzieje się za PiS. Tak, to prawda, że "całe państwo wisi na moich trzech głosach", ale ja staram się to wykorzystać w taki sposób, by skorzystało na tym państwo — komentuje w rozmowie z Onetem Paweł Kukiz nagrania ujawnione w piątek przez TVN24.