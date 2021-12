Chciałoby się powiedzieć, że to komedia, ale problem w tym, że zamiast śmiechem, epatuje beznadzieją. To film pełen goryczy, na swój sposób schematyczny, ale schematy, w tym konkretnym przypadku nie rażą, bo to film o nich samych, o schematach.

Reklama

Kanwa fabuły jest niemal banalna. Dwoje naukowców, ambitna i prowokacyjna Kate Dibiasky (grana przez świetną Jennifer Lawrence) odkrywa w odmętach kosmosu nieznaną kometę. Jej mentor, dr Randall Mindy, (w tej roli sztucznie postarzony Leonardo DiCaprio) dokonuje jej pomiarów i odkrywa, że kometa nieuchronnie uderzy w ziemię. Spowoduje to globalną katastrofę i wyeliminuje ludzki gatunek.

Czytaj więcej Film Ta śmieszna katastrofa W komedii „Nie patrz w górę" Leonardo DiCaprio próbuje uratować świat. Dla polityków i mediów nadchodząca zagłada nie jest jednak godna uwagi.

Swoim odkryciem obydwoje szybko dzielą się z odpowiednimi urzędnikami w Waszyngtonie, a ci ściągają parę naukowców na pilne spotkanie z prezydentką. To kobieta (grana przez, jak zwykle znakomitą, Maryl Streep), lecz jej kobiecość jest tylko schematem, konwencją. Mentalnie, a nawet fizycznie, to bez dwóch zdań nikt inny, tylko replika Donalda Trumpa. Mimo obiektywnej powagi sprawy pani prezydent nie ma czasu na zajęcie się ratowaniem Ziemi, bo mierzy się właśnie z kryzysem wizerunkowym związanym z osobą jej byłego kochanka, porno-szeryfa z południa Stanów, który ma być zaprzysiężony na sędziego Sądu Najwyższego.

Pani prezydent towarzyszy jej cyniczny synek, zarazem szef jej administracji (Jonas Hill) i demoniczny miliarder, właściciel imperium komórkowego BASH, a zarazem sponsor jej kampanii (w tej roli świetny Marc Rylance).

Reklama

Pani prezydent jest oczywiście cwaną idiotką. Jej refleksja nie sięga poza perspektywę słupków poparcia, a jeśli już – w końcu – zajmuje się ratowaniem zagrożonej planety, to tylko ze względu na kwestie pielęgnowania swojego wizerunku. Jej otoczenie to królestwo schematów; kostyczni doradcy, nieuczciwi generałowie, zdemonizowane służby, świat powierzchownych i pewnych siebie durniów, od których gorsi są tylko przedstawiciele mediów. Zlekceważeni przez Biały Dom Dibiasky i Mindy trafiają bowiem do tych ostatnich, by obwieścić perspektywę zagłady ludzkości. Ale i tu temat się niedostatecznie „klika”, lub jest za trudny (dwójka rozchichotanych prezenterów porannego programu w ogóle nie pojmuje o co chodzi).

I właśnie wtedy zaczyna kręcić się jakaś dziwna pętla czasu; mimo że data zagłady się zbliża, bohaterowie jakby odklejają się od rzeczywistości. I znów mamy do czynienia ze schematami; Dibiasky zastraszona przez FBI podpisuje papiery, że nie będzie już straszyć Amerykanów, a Mindy przyjmuje prestiżowe stanowisko w administracji pani prezydent i wdaje się w romans z pustą jak dzban telewizyjną gwiazdą (Cate Blanchett). Świat zmierza więc ku nieuchronnej zagładzie, ale jakimś - po kunderowsku - lekkim kursem, bezwiednie i niemal bezrefleksyjnie. Zegara nie da się już zatrzymać, a jeśli nawet Waszyngton w końcu podejmuje - przy dźwięku fanfar i świetle sztucznych ogni - decyzję o misji ratunkowej, ta nie może się udać, bo ważniejsze są interesy i miraże rozsnuwane przez globalną korporację BASH.

Tu niestety należy postawić kropkę, by nie zdradzać czytelnikowi całej akcji filmu. Niemniej oczekiwać może dużo więcej. Między innymi kpiny z antyszczepionkowców, efektownych animacji komputerowych, czy niewybrednych żartów na podobieństwo tego z pierwszej części „Parku Jurajskiego”, w którym Spielberg zakpił z prawników, karząc pożreć jednego z nich rozwścieczonemu tyranozaurowi razem z latryną, w której ów prawnik się schował.

Autopromocja Plus Minus Co w 1500. numerze magazynu? Dowiedz się więcej Partner wydania

Ktoś powie, że film aż epatuje polityką i uproszczeniami. Osobiście nie widzę w tym problemu, bo film jest właśnie o nich. O tym jak cały nasz świat pogrąża się w ludzkiej głupocie, marketingowym banale, statystycznym uproszczeniu, jak gubimy z oczu takie wartości, jak odpowiedzialność, honor czy poczucie wstydu.

I na koniec pro domo sua: jeśli ktoś uważa, że nasze, polskie krytykanctwo świata mediów i polityki pachnie jakoś nadzwyczaj oryginalnie, to śpieszę wyjaśnić, że jest całkiem inaczej. Żaden ze współczesnych reżimów nie jest wolny od smrodu, jakim zajeżdża banalny celebrycki populizm. Problem tylko jak go udanie pokazać. Nam się nie udaje. Adam McKey zrobił to świetnie.