W czasach geopolitycznej zawieruchy, która od pewnego czasu daje o sobie bardzo mocno znać, kwestie bezpieczeństwa wysuwają się na pierwszy plan.

Bezpieczeństwo odmieniane jest przez wszystkie przypadki. Kraje europejskie zwiększają wydatki na zbrojenia, zawierają sojusze i opracowują schematy wspólnych działań, by oddalić ryzyko wojny.

Jednym z kluczowych elementów bezpieczeństwa jest silna i odporna gospodarka europejska. Dziś Europejczycy zdają sobie sprawę z tego, że trzeba zrobić wszystko, by zatrzymać na kontynencie firmy przemysłowe i rozwijać rodzimą produkcję. Nie możemy pozostać zdani na import, bo dalsze uzależnianie się od zewnętrznych dostawców rodzi poważne ryzyka. Handel nieraz traktowany był jako narzędzie wojenne. Dodatkowym ryzykiem są łańcuchy dostaw, które w sytuacjach kryzysowych zazwyczaj zawodzą.

W tej złożonej sytuacji Europa jednocześnie wciąż utrzymuje kurs na zeroemisyjność. Do 2050 roku chce być neutralna klimatycznie. Dążenie do ograniczenia negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko jest zrozumiałe. Należy wspierać rozwój czystych technologii i neutralizować szkody, jakie czynimy dla świata. Nie można jednak polityki klimatycznej realizować w oderwaniu od uwarunkowań gospodarczych. Trzeba dołożyć starań, by zapewnić firmom przystępne ceny energii, stworzyć warunki prawne sprzyjające inwestycjom i wspierać innowacje i rozwój europejskich technologii. Narastające bariery handlowe sprawiają, że należy podejść do kwestii kondycji europejskiej gospodarki z jak największą powagą. Nowe inwestycje powinny być traktowane priorytetowo, przy zaangażowaniu zarówno środków prywatnych, jak i publicznych. Konieczne są działania deregulacyjne. Trzeba jak najszybciej nadrabiać stracony czas, doprowadzając do sytuacji, w której europejska gospodarka będzie z powodzeniem konkurowała na globalnym rynku.

O energii dla europejskiej gospodarki rozmawiać będą były premier i europoseł Jerzy Buzek, minister przemysłu Marzena Czarnecka, minister stanu ds. bezpieczeństwa energetycznego i neutralności klimatycznej Wielkiej Brytanii Rt Hon Lord Junt oraz minister innowacji i gospodarki Litwy Lukas Savickas. Z kolei o bezpiecznej gospodarce mówić będą prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej Dariusz Marzec, prezes Orlenu Ireneusz Fąfara oraz CEO i współzałożyciel ICEYE Rafał Modrzewski.

