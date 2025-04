Materiał powstał we współpracy z Grupą PTWP

Uczestnicy kongresowych debat zastanowią się, jak Europa reaguje na nową sytuację w świecie i bariery w handlu oraz jakie narzędzia są konieczne, by europejska gospodarka z powodzeniem konkurowała na globalnym rynku. Punktem wyjścia do szerokiej dyskusji będzie hasło „Razem dla bezpiecznej przyszłości. United for a safe future”. Bezpieczeństwo będzie rozpatrywane w kontekście nowego europejskiego priorytetu, jakim jest silna gospodarka. W centrum uwagi znajdą się także postulaty biznesu, takie jak deregulacja i więcej wolnego rynku, przystępne ceny energii, priorytety dla inwestycji, innowacji czy technologii. Wiele miejsca poświęcone zostanie mobilizacji przemysłu w Europie, obronności, potencjałowi militarnemu czy wykorzystywaniu przełomowych technologii.

Nowe otwarcie europejskiej polityki gospodarczej i przemysłowej oraz działania w ramach polskiej prezydencji rzucą światło na kluczowe dla przyszłości obszary i trendy: transformację sektora energii i całej gospodarki, wielkie inwestycje, cyfryzację różnych dziedzin życia, międzynarodową współpracę i ekspansję gospodarczą czy rozwój regionalny.

Kwietniowy kongres, objęty patronatem polskiej prezydencji w Radzie UE, będzie doskonałą okazją do spojrzenia na bilans jej półmetka. Uwaga zogniskuje się wokół strategii i priorytetów prezydencji. Nie zabraknie tematów najbardziej aktualnych, takich jak nowy etap współpracy Unii z USA czy udział UE we wsparciu i odbudowie Ukrainy. Eksperci będą szukać odpowiedzi na pytania, jak w tych nowych warunkach ma się gospodarka i jak w niestabilnym świecie działać skutecznie, prorozwojowo i odpowiedzialnie? Co oznacza zmieniająca się mapa sojuszników, partnerów i rywali i jakie są w tym kontekście perspektywy rozszerzenia UE, co znaczą dla niej spójność i solidarność?

Kongresowi paneliści, w tym przedstawiciele rządu, będą dyskutować o gospodarce i bezpieczeństwie zarówno z perspektywy globalnej, jak i w skali krajów, regionów czy społeczności lokalnych.

Tradycyjnie na kongresie mocno wybrzmi głos biznesu.

– Przedsiębiorcy, praktycy gospodarki, z ich energią, kreatywnością i wytrwałością pozostają głównymi bohaterami naszego wydarzenia. To oni są autorami polskiego sukcesu ostatnich dekad i od nich zależy, czy w zmieniających się Europie i świecie będziemy umieli nadać rozwojowi dynamikę adekwatną do nowych wyzwań. W tym roku zadbamy szczególnie, by głos biznesu wybrzmiał w pełni w formule Rekomendacji Kongresu – podkreśla Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Rekomendacje biznesu będą dotyczyć w szczególności konkurencyjnej gospodarki, m.in. w kontekście cyfrowego wyścigu technologicznego, ale też inwestycji i rozwoju, energii i transformacji, przemysłu dla bezpieczeństwa czy deregulacji i zasad tworzenia dobrej jakości prawa, sprzyjającego inwestycjom i przedsiębiorczości.

Wśród reprezentantów biznesu będą m.in. Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego; Rocco Braeuniger, country manager DACH & EU expansion countries; Amazon, Kenneth Campbell, prezes Play; Przemysław Gdański, prezes Banku BNP Paribas; Władysław Grochowski, prezes Arche; Honorata Hencel, dyrektorka Boeing w Polsce i Ukrainie; Cezary Kocik, prezes mBanku; Agnieszka Kubera, prezeska Accenture w Polsce; Dawid Jakubowicz, prezes Kulczyk Investments; Piotr Matczuk, prezes PFR; Szymon Midera, prezes PKO BP; Jarosław Mikos, Joao Bras Jorge, prezes Banku Millennium; Michał Sołowow, przedsiębiorca, przemysłowiec, inwestor; Adam Mokrysz, CEO Grupy Mokate.

XVII Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress, EEC) odbędzie się w dniach 23–25 kwietnia w Katowicach.

Organizatorem kongresu jest Grupa PTWP. „Rzeczpospolita” jest partnerem medialnym wydarzenia.

