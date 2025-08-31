Polscy technicy w Wielkiej Brytanii świętują i inspirują Polaków na Wyspach

Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii (ang. Association of Polish Engineers in Great Britain) jest organizacją naukowo-techniczną zrzeszającą osoby i instytucje związane z inżynierią, techniką i nauką, które prowadzą działalność na obszarze tego kraju. Powstało w Londynie w 1940 r. Od 1977 roku ma siedzibę przy King Street, w budynku Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego (POSK), którego budowę współinicjowało. Stowarzyszenie jest członkiem Naczelnej Organizacji Technicznej w Polsce, a w 2019 roku uzyskało status członka stowarzyszonego Brytyjskiej Rady Inżynieryjnej (ang. British Engineering Council). Jest zarejestrowane w Wielkiej Brytanii jako organizacja pożytku publicznego.

Polacy inspirują w Londynie

18 października w prestiżowej lokalizacji w centrum Londynu odbędzie się konferencja, współorganizowana przez Stowarzyszenie, zatytułowana „Polish Professionals in GB: Building Bridges, Inspiring the Future” („Polscy specjaliści w Wielkiej Brytanii: budowanie mostów, inspirowanie przyszłości”). To wydarzenie przeznaczone dla polskich specjalistów z każdej branży, w tym inżynierów, pracowników służby zdrowia, naukowców i liderów biznesu. Będzie można wziąć udział w dyskusjach panelowych i sesji networkingowej, a co być może najważniejsze, poszerzyć swoją sieć kontaktów ze specjalistami z różnych branż i przekonać się, jak polska społeczność osiąga sukcesy w Wielkiej Brytanii i kształtuje jej przyszłość. Przewidziano trzy panele dyskusyjne. W pierwszym uczestnicy podzielą się swoimi osobistymi doświadczeniami i historiami, a także praktycznymi spostrzeżeniami i poradami dla aspirujących profesjonalistów chcących podążać podobnymi ścieżkami. Drugi panel będzie poświęcony temu, jak polscy specjaliści mogą kształtować swoją ścieżkę kariery, jednocześnie dbając o dobrostan osobisty. Dyskusja będzie dotyczyć zmian w przebiegu działalności biznesowej oraz mentoringu i zarządzania stresem w dobie szybkich zmian technologicznych, w tym wpływu sztucznej inteligencji na zawody techniczne. Trzeci panel skoncentruje się na budowaniu mocnych sieci kontaktów i partnerstwa na arenie międzynarodowej i interdyscyplinarnej. Rozmówcy wspólnie zastanowią się, jak wyjątkowa pozycja Wielkiej Brytanii jako bramy do rynku międzynarodowego może sprzyjać zrównoważonej współpracy i innowacjom. Więcej informacji jest dostępnych na stronie Stowarzyszenia: https://polishengineers.uk

Na Wyspach brakuje inżynierów

Szanowane i opiniotwórcze brytyjskie stowarzyszenie zawodowe i naukowe Instytucja Inżynierów Mechaników (ang. Institution of Mechanical Engineers) ocenia, że aby zaspokoić zapotrzebowanie rodzimego rynku, rocznie powinno go zasilać ok. 124 tys. nowych inżynierów i mechaników. Doświadczenie ostatnich lat pokazuje jednak, że jest to realizowane jedynie w 60-70 proc. Pozwala to wnioskować, jak szerokie pole do popisu dla specjalistów z Polski stwarza tak pokaźna luka.