Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Polscy technicy w Wielkiej Brytanii świętują i inspirują Polaków na Wyspach

2025 to rok 85-lecia Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, jednej z najstarszych, wciąż aktywnych organizacji polonijnych na Wyspach Brytyjskich, na których brakuje inżynierów. To wciąż szansa dla specjalistów z Polski.

Publikacja: 31.08.2025 21:51

Siedziba Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii mieście się w Londynie

Siedziba Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii mieście się w Londynie

Foto: Filip Frydrykiewicz

Juliusz Żebrowski

Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii (ang. Association of Polish Engineers in Great Britain) jest organizacją naukowo-techniczną zrzeszającą osoby i instytucje związane z inżynierią, techniką i nauką, które prowadzą działalność na obszarze tego kraju. Powstało w Londynie w 1940 r. Od 1977 roku ma siedzibę przy King Street, w budynku Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego (POSK), którego budowę współinicjowało. Stowarzyszenie jest członkiem Naczelnej Organizacji Technicznej w Polsce, a w 2019 roku uzyskało status członka stowarzyszonego Brytyjskiej Rady Inżynieryjnej (ang. British Engineering Council). Jest zarejestrowane w Wielkiej Brytanii jako organizacja pożytku publicznego.

Polacy inspirują w Londynie

18 października w prestiżowej lokalizacji w centrum Londynu odbędzie się konferencja, współorganizowana przez Stowarzyszenie, zatytułowana „Polish Professionals in GB: Building Bridges, Inspiring the Future” („Polscy specjaliści w Wielkiej Brytanii: budowanie mostów, inspirowanie przyszłości”). To wydarzenie przeznaczone dla polskich specjalistów z każdej branży, w tym inżynierów, pracowników służby zdrowia, naukowców i liderów biznesu. Będzie można wziąć udział w dyskusjach panelowych i sesji networkingowej, a co być może najważniejsze, poszerzyć swoją sieć kontaktów ze specjalistami z różnych branż i przekonać się, jak polska społeczność osiąga sukcesy w Wielkiej Brytanii i kształtuje jej przyszłość. Przewidziano trzy panele dyskusyjne. W pierwszym uczestnicy podzielą się swoimi osobistymi doświadczeniami i historiami, a także praktycznymi spostrzeżeniami i poradami dla aspirujących profesjonalistów chcących podążać podobnymi ścieżkami. Drugi panel będzie poświęcony temu, jak polscy specjaliści mogą kształtować swoją ścieżkę kariery, jednocześnie dbając o dobrostan osobisty. Dyskusja będzie dotyczyć zmian w przebiegu działalności biznesowej oraz mentoringu i zarządzania stresem w dobie szybkich zmian technologicznych, w tym wpływu sztucznej inteligencji na zawody techniczne. Trzeci panel skoncentruje się na budowaniu mocnych sieci kontaktów i partnerstwa na arenie międzynarodowej i interdyscyplinarnej. Rozmówcy wspólnie zastanowią się, jak wyjątkowa pozycja Wielkiej Brytanii jako bramy do rynku międzynarodowego może sprzyjać zrównoważonej współpracy i innowacjom. Więcej informacji jest dostępnych na stronie Stowarzyszenia: https://polishengineers.uk

 Na Wyspach brakuje inżynierów

Szanowane i opiniotwórcze brytyjskie stowarzyszenie zawodowe i naukowe Instytucja Inżynierów Mechaników (ang. Institution of Mechanical Engineers) ocenia, że aby zaspokoić zapotrzebowanie rodzimego rynku, rocznie powinno go zasilać ok. 124 tys. nowych inżynierów i mechaników. Doświadczenie ostatnich lat pokazuje jednak, że jest to realizowane jedynie w 60-70 proc. Pozwala to wnioskować, jak szerokie pole do popisu dla specjalistów z Polski stwarza tak pokaźna luka.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Hala Olympia w Londynie widziana z lotu ptaka.
Eksport
Wrzesień w Londynie będzie atrakcyjny dla polskich przedsiębiorców

Jak poinformował przedstawiciel brytyjskiego biura Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, współorganizatora londyńskiego British-Polish Tech Forum, którego 7. edycja wcześniej została wstępnie zaplanowana na jesień 2025 roku, wydarzenie odbędzie się jednak z pominięciem br., zatem dopiero jesienią 2026 roku.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polska Wielka Brytania Usługi PAIH

Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii (ang. Association of Polish Engineers in Great Britain) jest organizacją naukowo-techniczną zrzeszającą osoby i instytucje związane z inżynierią, techniką i nauką, które prowadzą działalność na obszarze tego kraju. Powstało w Londynie w 1940 r. Od 1977 roku ma siedzibę przy King Street, w budynku Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego (POSK), którego budowę współinicjowało. Stowarzyszenie jest członkiem Naczelnej Organizacji Technicznej w Polsce, a w 2019 roku uzyskało status członka stowarzyszonego Brytyjskiej Rady Inżynieryjnej (ang. British Engineering Council). Jest zarejestrowane w Wielkiej Brytanii jako organizacja pożytku publicznego.

Pozostało jeszcze 81% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Wszczepienie urządzenia nie wyklucza diagnostyki rezonansem magnetycznym
Eksport
Okazje dla polskiego biznesu technologii medycznych do zaistnienia w Irlandii
Sieci kampusowe – łączność skrojona dla firm
Materiał Promocyjny
Sieci kampusowe – łączność skrojona dla firm
Rozwój kazachskiego rynku e-commerce to także szansa dla polskich firm
Eksport
Rozwój kazachskiego rynku e-commerce to także szansa dla polskich firm
Friðrik Jónsson, ambasador Islandii w Polsce
Eksport
Friðrik Jónsson: Z Polską mamy zbieżne postrzeganie globalnych wyzwań
Bangkok, Tajlandia
Eksport
Z Warszawy do Bangkoku – cyberbezpieczeństwo jako nowy most współpracy
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Materiał Promocyjny
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Firma Rawlplug otrzymała kontrakt od British Museum, zobowiązujący ją do montażu instalacji elektryc
Eksport
Wyroby z metalu od polskich producentów zdobyły Wielką Brytanię
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Reklama
Reklama
e-Wydanie