Rozpoczęcie Expo 2025 zbliża się wielkimi krokami. To największe i najbardziej prestiżowe wydarzenie o charakterze gospodarczym, kulturalnym i turystycznym na świecie rozpocznie się już 13 kwietnia przyszłego roku (i potrwa przez sześć miesięcy do 13 października 2025 r.). Intensyfikowane są prace związane z udziałem Polski w Expo 2025.

Pawilon powstanie na czas?

8 sierpnia br. na wyspie Yumeshima odbyła się ceremonia przekazania działki i inauguracji budowy polskiego pawilonu. - Pawilon Polski to główny element udziału naszego kraju w nadchodzącej wystawie światowej. Przez sześć miesięcy będzie stanowił centrum prezentacji polskiej gospodarki, innowacji, kultury oraz dziedzictwa, które napędza przyszłość. Już teraz zapraszam do wizyty w Pawilonie Polski i do udziału w naszych wydarzeniach gospodarczych i kulturalnych – powiedział podczas ceremonii Jacek Tomczak, wiceminister rozwoju i technologii będący jednocześnie komisarzem generalnym Sekcji Polskiej Wystawy Światowej Expo 2025 Osaka.

- W prace nad powstaniem Pawilonu Polski oraz w realizację programu promocji gospodarczej i kulturalnej zaangażowani są eksperci posiadający bogate doświadczenie, pozyskane również podczas poprzednich Expo. Działamy w szybkim tempie, gdyż mamy jasno określoną wizję oraz plan całego projektu – mówi Magdalena Skarżyńska, wiceprezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH). To Agencja odpowiada za udział Polski w Expo 2025.

Budowę polskiego pawilonu na japońskiej ziemi realizuje konsorcjum, w skład którego wchodzą FINASI SPI JV TURNKEY PROJECTS CONTRACTING – FZCO, Nagashima Co., Ltd. oraz JSC Corporation. Przedstawiciele konsorcjum podkreślają, że budynek zostanie ukończony zgodnie z terminem, czyli w lutym 2025 r. Następnie rozpocznie się etap wyposażania wnętrz i montażu instalacji artystycznych. Pawilon Polski przyjmie pierwszych gości w dniu otwarcia Expo (13 kwietnia 2025 r.). Obiekt będzie miał powierzchnię niemal 1000 m². Forma bryły ma przywoływać skojarzenie rozchodzącej się fali kreatywności i innowacyjności Polaków. Koncepcja architektoniczna opiera się na zastosowaniu drewna – zrównoważonego materiału budowlanego. Wyrazista fasada, która będzie zbudowana w oparciu o tradycyjną technikę łączenia drewna “Kigumi Koho”, to ukłon w stronę polskiej i japońskiej tradycyjnej architektury.