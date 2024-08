Liczba osób, które skorzystały z Enterprise Europe Network, czyli Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości zbliża się do 200 tys., co przekłada się na niemal 70 tys. firm z ponad 60 krajów na całym świecie. Kilkutysięczna „armia” ekspertów EEN zapewnia przedsiębiorcom bezpłatne i udzielane na różne sposoby doradztwo dotyczące polityk i programów Unii Europejskiej, ekspansji na rynki zagraniczne, innowacji, transferu technologii oraz kwestii prawnych. Środki finansujące działalność Enterprise Europe Network zapewnia Komisja Europejska. Pochodzą też one z budżetów państw korzystających z uczestnictwa w Sieci.

Coraz więcej ofert z Wielkiej Brytanii

W ostatnich tygodniach można zaobserwować rosnącą podaż publikowanych przez EEN ofert pochodzących od firm z Wielkiej Brytanii. Widać, że są to jedne z „kuchennych drzwi”, którymi brytyjski biznes stara się docierać do partnerów z Unii Europejskiej. W tle tych starań mamy do czynienia ze stałym wzrostem niezadowolenia Brytyjczyków z następstw rozstania ich kraju z UE przed kilkoma laty oraz tendencje do polityczno-gospodarczego zbliżenia między Brytanią a Unią, realizowane m.in. dzięki mocnej nici porozumienia łączącej nowego brytyjskiego premiera Keira Starmera i kanclerza Niemiec Olafa Scholza. Również dobrze zapowiada się kontynuacja współpracy brytyjsko-polskiej, o czym świadczy np. wypowiedź premiera Starmera podczas szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej, który w połowie lipca br. odbył się w pałacu Blenheim koło Oksfordu, że „z niecierpliwością czeka na rozwój bliskiej przyjaźni Wielkiej Brytanii i Polski”.

Przykładowe propozycje współpracy

Przykładowo w lipcu br. polscy przedsiębiorcy poprzez EEN uzyskali dostęp do współpracy w zakresie następujących ofert brytyjskich: inteligentne oprogramowanie do przewidywania zasięgu pojazdów elektrycznych (nr ref. TOGB20240705014), produkcja sań terenowych (BOGB20240711024), dostawa zbóż, nasion, orzechów i naturalnych aromatów do producenta mieszanek chlebowych (BOGB20240703020), udział operatorów statków w pilotażowej ocenie konstrukcji w pełni elektrycznych komercyjnych łodzi roboczych z nabrzeżną stacją ładowania (TOGB20240715015), międzynarodowe partnerstwo/przedstawicielstwo firmy zajmującej się budową i utrzymaniem pól golfowych (BOGB20240716002), partnerstwo badawczo-rozwojowe do aplikowania do Eurostars z producentem beztorfowego podłoża uprawowego o ulepszonych właściwościach dla systemów uprawy w kontenerach (RDRGB20240705015), innowacyjne zamienniki cementu o niskiej zawartości węgla do wykorzystania przez producentów wyrobów betonowych (TOGB20240729011), partnerstwo badawczo-rozwojowe do aplikowania do Eurostars z przedsiębiorstwem zajmującym się cyberbezpieczeństwem i zarządzaniem ryzykiem opracowującym innowacyjną platformę typu open source (OSINT) do analizy ryzyka (TOGB20240730009), dostawy korka naturalnego (BRGB20240719028), dystrybucja innowacyjnych wyrobów tynkarskich i sztukatorskich (BOGB20240719029).