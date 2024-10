Iga Kazimierczyk: obecne zmiany w szkołach to tylko wierzchołek góry lodowej

Spotify Embed

Podstawy programowe zostały w tym roku uszczuplone.

Podstawy programowe zostały skorygowane w największym stopniu w przypadku języka polskiego. Natomiast w pozostałych przedmiotach są to w zasadzie korekty językowe czy zmiany związane z powtórzeniami w programach nauczania.

Pamiętajmy jednak, że cały czas ciągnie się w szkole reforma minister Zalewskiej. To znaczy, jeśli szkoła podstawowa realizuje program przejęty po gimnazjum, to wszystko to, co robiliśmy w dziewięć lat, trzeba teraz zrobić w osiem lat. Tego naprawdę jest bardzo dużo.

Od przyszłego roku ma być w szkole edukacja obywatelska. Z tego, co prezentowało ministerstwo, będzie ustalone tylko 50 proc. treści, a potem duża dowolność w kształtowaniu programu nauczania tego, co się robi na lekcjach.

To jest dobry przykład tego, jak szkoła może wyglądać. Ale to wcale nie jest takie proste, dlatego że edukacja w szkole podstawowej i ponadpodstawowej kończy się egzaminami. Aby były one sprawiedliwe, porównywalne, łatwe do sprawdzenia, to muszą one bazować na bardzo podobnych standardach. Ale z drugiej strony, na co od lat zwracają uwagę nauczyciele, uczymy uczniów pod egzamin.