Geografowie przeciwko łączeniu przedmiotów. Nie chcą, by geografię połączono z przyrodą

Autorzy pomysłu przekonują, że to lepsze dla dzieci

To, że dzieci po tej zmianie wyjdą ze szkół niedouczone, jest jednym z najczęściej podnoszonych argumentów przeciwko planowanej reformie. Geografowie dodatkowo obawiają się, że momencie, gdy geografia stanie się częścią przyrody, zostanie zbyt duży nacisk położony na geografię fizyczną, zbyt mały na ekonomiczną, społeczną, demografię itp.

Resort edukacji jednak przekonuje, że jest to zmiana korzystna dla dzieci pomagająca im połączyć wiedzę o tym samym zjawisku podawaną podczas różnych lekcji. – Na przykład gdy mówimy dziś o kwaśnym deszczu, to poruszamy sprawy z chemii, biologii i geografii. A często jest tak, że uczniowie mówią o tym samym zjawisku na różnych przedmiotach, nie wiedząc, że mówią o tym samym – tłumaczyła Katarzyna Lubnauer w programie „Rzecz o polityce”.

Do sprawy odniósł się również w podcaście „Szkoła na nowo” dr Tomasz Gajderowicz, wicedyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych. – W niektórych krajach przedmioty przyrodnicze funkcjonują jako science. U nas niejako rozdzieliliśmy to na poziomie, na którym jeszcze tego nie trzeba rozdzielać. One na poziomie podstawowym mają tak dużo wspólnego, że my właśnie te korelacje tematyczne częściowo tracimy w momencie, w którym uczy tego zupełnie trzech różnych nauczycieli w swoim tempie, nie zawsze się komunikując i nawet na poziomie samej podstawy nie ma tej spójności – tłumaczył ekspert.

Czy dzieci będą niedouczone?

Geografowie zwracają także uwagę na to, że taki zabieg łączenia przedmiotów stosowany był już w przeszłości. „Koncepcja przedmiotu »przyroda« była już wprowadzona w sześcioletniej szkole podstawowej i spowodowała ogromny deficyt wiedzy i umiejętności wśród uczniów gimnazjów. W związku tym stoimy na stanowisku, iż każdy z przedmiotów powinien pozostać odrębnym i być realizowanym przez nauczycieli o akademickim wykształceniu specjalistycznym” – podkreśla Polskie Towarzystwo Geograficzne.

Dr Gajderowicz odpowiada: – Nie ma dowodów z badań, które by mówiły na przykład, że agregacja przedmiotów przy zachowaniu tej samej siatki godzin spowoduje, że dzieci nie będą niczego umiały.