Jak tłumaczy, przyroda jako zintegrowany przedmiot powinna być przynajmniej do szóstej klasy. – Choć nie mielibyśmy nic przeciwko temu, by przyroda była przez cały okres szkoły podstawowej. Oddzielne przedmioty, jak biologia, chemia, fizyka i geografia, mogłyby się pojawić dopiero w szkole ponadpodstawowej a jeśli wcześniej, to od siódmej klasy – wyjaśnia ekspert.

– Nauczanie blokowe jest tym, czego w polskiej szkole brakuje. Jeśli uczniowie będą mieli tyle lekcji przyrody, ile jest dziś na poszczególne przedmioty, jeśli nie będzie to sposób na szukanie oszczędności kosztem liczby lekcji, to może to być dobre rozwiązanie – mówi Robert Górniak z Dealerów Wiedzy, którzy zajmują się analizowaniem sytuacji w oświacie.

Problemy z nauczycielami

Czy polskie szkoły są odpowiednio wyposażone, by uczyć przyrody w eksperymentalny sposób? – Przez ostatnie lata było sporo możliwości zdobycia pieniędzy na wyposażenie pracowni. Problem jednak w tym, że niektóre szkoły w ogóle zrezygnowały z prowadzenia np. pracowni chemicznej. Wolą pokazać uczniom na lekcji film – mówi dr Dudek-Różycki. – Jest wiele świetnych szkół, ale mówiąc ogólnie, nie są przygotowane do takiej pracy z dzieckiem, i trzeba to zmienić – dodaje.

Połączenie przedmiotów to także sposób na załatanie braków kadrowych w szkołach. Dziś w mniejszej szkole trudno jest znaleźć nauczyciela chemii, bo placówka rzadko kiedy oferuje mu pełny etat. – To na pewno ułatwiłoby szkołom poszukiwanie nauczycieli. Pod warunkiem, że uprawnienia do nauczania przyrody, po niewielkim doszkoleniu, będą mieli obecni nauczyciele biologii czy fizyki – mówi Górniak.