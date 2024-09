Odchudzona podstawa programowa, zmiany na religii i Ukraińcy w klasach – rusza nowy rok szkolny

Ta pierwsza sprawa jest o tyle skomplikowana, że wciąż nie wiadomo, ile dzieci do szkół dołączy. Ministerstwo Edukacji Narodowej szacuje, że będzie to między 60 a 80 tys. Znajdą one miejsce w istniejących już klasach, w których zwiększono limit uczniów. Będzie więc ciaśniej i trudniej, choć teoretycznie mówi się od tym, że szkoły otrzymają wsparcie.

Czytaj więcej Oświata Szkoły z marnym wsparciem dla ukraińskich dzieci- raport Fundacji GrowSPACE Tylko nieliczne samorządy zdecydowały się zorganizować specjalne wsparcie dla dzieci z Ukrainy, które od września będą musiały iść do polskiej szkoły – wynika z najnowszego raportu fundacji GrowSPACE.

Tyle że z tym wsparciem bywa różnie. Fundacja GrowSPACE sprawdziła w ponad 90 proc. samorządów, jak ta pomoc wygląda. Z danych zebranych przez fundację (ich oficjalną prezentację zaplanowano na 2 września) wynika, że zaledwie 71 samorządów zaplanowało zatrudnienie asystentów międzykulturowych przed rozpoczęciem, a 10 zrobi to po 1 września. 682 samorządy mówią o zorganizowaniu dodatkowych lekcji j. polskiego, a 331 deklaruje zorganizowanie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. 298 samorządów planuje zorganizowanie dodatkowego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Kolejne 73 samorządy skupią się na dodatkowych aktywnościach integracyjnych i międzykulturowych. Tylko 24 samorządy deklarują zatrudnienie psychologów do pracy z ukraińskimi dziećmi, które często muszą borykać się nie tylko z problemami adaptacyjnymi w nowym środowisku, ale także z wojenną traumą.

Co dalej z lekcjami religii?

Kolejną kwestią są lekcje religii. Według rozporządzenia ministra edukacji narodowej, ocena z religii nie będzie wliczana do średniej. A jeśli na te nieobowiązkowe zajęcia zapisze się mniej niż siedem osób, klasy będzie można łączyć. Takie zmiany wywołały sprzeciw Episkopatu, który odebrał to jako zamach na religię w szkole i postanowienia konkordatu. Obawiają się także, że jest to pierwszy krok do marginalizowania, a następnie wypchnięcia religii ze szkoły, bo część uczniów zapisywała się na katechezę, by poprawić sobie średnią. Teraz tego powodu mieć nie będą.

Czytaj więcej Prawo dla Ciebie Co z lekcjami religii po decyzji TK? Jest stanowisko szefowej MEN Szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka nie uznaje zabezpieczenia, jakie wydał Trybunał Konstytucyjny ws. rozporządzenia dotyczącego zmian w organizacji lekcji religii od 1 września. Na stronie MEN ukazało się oficjalne stanowisko w tej sprawie.

Sprawa religii oparła się nawet o Trybunał Konstytucyjny, do którego na prośbę biskupów zwróciła się I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska. W ubiegłym tygodniu TK wydał zabezpieczenie w stosunku do rozporządzenia ministry edukacji Barbary Nowackiej. To ma skutkować wstrzymaniem rozporządzenia.