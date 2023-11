Czytaj więcej Oświata Ile Barbary Nowak jest w małopolskiej kurator oświaty? Małopolska kurator oświaty zapewnia, że nie ma nic wspólnego z procesem, który przegrała Barbara Nowak. Dowcip polega na tym, że kuratorem jest właśnie owa Barbara Nowak. Czy małopolska kurator wypiera się tej znajomości?

Kurator nie zgadza się z opinią, że dzięki członkostwu w UE, Polakom żyje się lepiej. - Unia nie jest naszym zbawieniem. Doceniam to, że mogę podróżować po Europie, a młodzi ludzie mogą studiować za granicą. Nie odczytuję jednak wejścia do Unii jako nobilitacji. Polska przez wieki wiele osiągnęła, nie ma drugiego takiego państwa, które wybiło się na niepodległość po 123 latach niewoli. To, że weszliśmy do Unii, sprawiło, że my ją ubogaciliśmy - powiedziała.

Barbara Nowak: Dla mnie zdrajca ojczyzny jest zaprzańcem

Nowak odniosła się także do swojej wypowiedzi, w której stwierdziła, że "marzy jej się Polska bez lewactwa zachodniego i rodzimych zaprzańców".

- Dla mnie zdrajca ojczyzny jest zaprzańcem. Mam go pogłaskać i powiedzieć, że dobrze, że zdradza ojczyznę? Nie, ale powiem: "pan jest zaprzańcem, ale zawsze może się pan poprawić" - odpowiedziała. Dopytywane, czy takie określenia są chrześcijańskie, dodaje: "Oczywiście, że tak. Chrześcijaństwo, katolicyzm wymagają bardzo mocnych działań, żadnych lelum-polelum. Katolik walczy, jest aktywny i mówi wprost, że będzie postępował według dziesięciu przykazań".

Kurator mówiła również o edukacji seksualnej w szkołach i przedszkolach. Przekazała, że "w szwedzkich przedszkolach są specjalne pokoje, do których nauczycielka idzie z dzieckiem i go masturbuje" - On potem wie, że też sam może się masturbować - mówiła.

- To są informacje od nauczycieli stamtąd. Polka pracująca w przedszkolu w Szwecji mi o tym opowiadała, była przerażona. (...) Osobiście tego nie robiła, ale widziała i opisała - powiedziała.