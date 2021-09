Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki została powołana przez Przemysława Czarnka w październiku 2016 roku, jako organ doradczy.

W skład Rady wchodzi 16 członków i ich zastępców (po jednym z każdego województwa), a jej kadencja trwa rok. Przewodniczącego wskazuje szef resortu.

Obecnie przewodniczącym Rady jest Jakub Lewandowski, jego kadencja, jak i całej Rady, upływa 30 września.

Wczoraj przed Ministerstwem Edukacji i Nauki Lewandowski wystąpił wraz z Aleksandrem Wenclem z Porozumienia, wiceprezesem Młodej Prawicy oraz Konradem Wojnarowskim, radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Podczas konferencji prasowej ostro skrytykował stan obecnej szkoły, którą nazwał "szczujnią na indywidualizm i różnorodność".

Dziś swoje opinie powtórzył w mediach społecznościowych.

Jestem przewodniczącym @RadaMlodziezy przy @CzarnekP. Nie ma zgody młodego pokolenia na szczucie na mniejszości, na chamstwo i brak szacunku do kobiet, czy wreszcie radykalne zmiany w programie nauczania, które mają służyć tylko tępej propagandzie rodem z TVP info. pic.twitter.com/btwE1cXXes — Jakub Lewandowski (@J_A_Lewandowski) September 1, 2021

"Protekcjonalne podejście do kobiet, brak szacunku do jakichkolwiek mniejszości sprawia, że nie każdy dobrze się czuje w budynku, który powinno być bezpiecznym miejscem nauki. Nie ma na to zgody młodego pokolenia" - napisał Lewandowski.

Polska szkoła stała się szczujnią na indywidualizm i różnorodność. Protekcjonalne podejście do kobiet, brak szacunku do jakichkolwiek mniejszości sprawia, że nie każdy dobrze się czuje w budynku, który powinno być bezpiecznym miejscem nauki. Nie ma na to zgody młodego pokolenia. pic.twitter.com/c84ElrSNQQ — Jakub Lewandowski (@J_A_Lewandowski) September 1, 2021

Rada wnioskuje o odwołanie Lewandowskiego

Krótko po publikacji tych wpisów Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki wystąpiła o odwołanie Lewandowskiego z funkcji.

"Wyrażamy głęboką dezaprobatę dla działań przewodniczącego. Przewodniczący nie reprezentuje woli większości w Radzie" - czytamy w oświadczeniu zamieszczonym na Facebooku.

Członkowie Rady zarzucają Lewandowskiemu, że jako przewodniczący "wykazywał się wyjątkowym brakiem umiejętności zarządzania młodzieżową radą", nie interesował się inicjatywami, "nie był zainteresowany" zwoływaniem sesji i "w kontakcie z Ministerstwem Edukacji i Nauki w celowy sposób utrudniał kontakt" (pisownia oryginalna - red.).

"Podsumowując całą działalność Pana Przewodniczącego stwierdzamy, że Pan Przewodniczący nie jest osobą kompetentną do pełnienia funkcji Przewodniczącego w Radzie Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki" - kończą podpisani pod wnioskiem członkowie Rady.

Minister Czarnek zaprasza

Przemysław Czarnek zaprosił na piątek Jakuba Lewandowskiego w celu "złożenia wyjaśnień".

Lewandowski do MEiN się wybiera. W rozmowie z OKO.press mówi, że wniosek o jego odwołanie podpisały osoby bezkrytyczne wobec ministra, a jemu samemu nie zabraknie odwagi, by powiedzieć Czarnkowi "prosto w oczy, że młodemu pokoleniu nie podoba się jego wizja formowania 'prawdziwego Polaka'".

