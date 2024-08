Rok szkolny rozpocznie się już za niecałe dwa tygodnie. Warto przypomnieć sobie, którego dokładnie dnia uczniowie powrócą do swoich klas i udadzą się do nowych szkół - stanie się to nieco później niż 1 września. W nadchodzącym roku uczniowie będą mieć także całkiem dużo dni wolnych.

Rok szkolny 2024/25. Kiedy zaczyna się rok szkolny? Rozpoczęcie roku szkolnego 2024/25 tym razem nie 1 września

Rok szkolny zwykle rozpoczyna się 1 września. Tym razem jednak dzień ten przypada na niedzielę. Oznacza to, że uczniowie do szkół pójdą dopiero w poniedziałek 2 września, kiedy to odbędą się uroczyste rozpoczęcia roku szkolnego – tym samym, pierwsze lekcje zaczną się dopiero 3 września.

Rok szkolny rozpocznie się w poniedziałek 2 września.

To nie pierwsze takie przesunięcie i nie największe. W 2023 roku 1 września wypadł w piątek. Ministerstwo Edukacji Narodowej przeniosło wtedy rozpoczęcie roku szkolnego na poniedziałek 4 września 2023, dając uczniom dodatkowe kilka dni wakacji przed pierwszymi zajęciami we wtorek.