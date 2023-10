We wrześniu Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało na platformie X (dawny Twitter) o tym, że prawo do kształcenia lekarzy dostały kolejne dwie uczelnie. Jedną z nich jest Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Do tej uczelnia ta miała prawo kształcić jedynie pielęgniarki – zarówno na kierunku licencjackim jak i magisterskim.

Uczelnia ojca Tadeusza Rydzyka rozpoczęła już rekrutację kandydatów na przyszłych lekarzy. „Medycyna wreszcie w Grodzie Kopernika. Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu po długich wieloetapowych staraniach oraz spełnieniu wszystkich wymogów będzie kształcić przyszłych lekarzy” – podała Telewizja Trwam.

Zaświadczenie od proboszcza wzbudziło kontrowersje

Branżowy portal cowzdrowiu.pl zwraca uwagę, że wśród zamieszczonych na stronie uczelni wymagań wobec kandydata znalazło się m.in. przedłożenie zaświadczenie od księdza proboszcza, z adnotacją "z racji światopoglądowych szczegóły do uzgodnienia z władzami AKSiM".

Portal przypomina, że oburzyło to część środowiska lekarskiego – prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie Michał Bulsa zaapelował do szefów resortów zdrowia oraz edukacji i nauki o weryfikację kryteriów opublikowanych przez toruńską uczelnię.