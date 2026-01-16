Aktualizacja: 16.01.2026 16:34 Publikacja: 16.01.2026 15:46
Radosław Sikorski
Foto: PAP/Paweł Supernak
Radosław Sikorski poinformował wcześniej, że polski ambasador w Danii uda się na Grenlandię, by „zorientować się w sytuacji”. Na konferencji prasowej był pytany o te słowa. Polski ambasador jedzie na Grenlandię w czasie, gdy od początku roku o chęci przejęcia wyspy, która jest autonomicznym terytorium zależnym Danii (kraju NATO, podobnie jak USA) mówi Donald Trump. Rzeczniczka Białego Domu mówiła w tym kontekście, że prezydent USA zawsze ma w takich sytuacjach możliwość skorzystania z armii USA.
W odpowiedzi stwierdził, że w kwestii Grenlandii obserwujemy „przyspieszenie, wzmożenie zainteresowania całego świata sprawą Grenlandii” – Nie wszyscy możecie państwo wiedzieć, że na Grenlandii są także nasi rodacy. Swego czasu KGHM miała wręcz licencję poszukiwawczą na Grenlandii. Już nie ma, sprzedała, ale było – mówił.
Czytaj więcej
Z wizytą do Kopenhagi przybyła grupa 11 parlamentarzystów z USA, reprezentujących zarówno Partię...
– Nasz ambasador w Królestwie Danii pojedzie, żeby sprawdzić, czy czasami nie ma potrzeby założenia np. konsulatu honorowego na Grenlandii. Jeśli nasi rodacy powiedzą, że to by się przydało, to będziemy rozważać taki ruch – dodał.
Cenne surowce Grenlandii
Foto: Infografika PAP
Padło pytanie, dlaczego Polska – inaczej niż Niemcy, Francja, Norwegia i Szwecja – nie wysyła żołnierzy na Grenlandię (kraje te wysłały na Grenlandię rekonesans w celu przygotowania organizowanych w późniejszym terminie ćwiczeń wojskowych na wyspie). O tym, że Polska nie wyśle żołnierzy na Grenlandię mówił dzień wcześniej Donald Tusk. – O wysyłaniu żołnierzy za granicę decyduje w naszym porządku konstytucyjnym prezydent RP Proszę tam kierować pytanie – odparł Sikorski.
Wicepremier był pytany, na co liczy w związku z zapowiedzianym w czwartek spotkaniem z prezydentem Karolem Nawrockim.
Radosław Sikorski o Zbigniewie Ziobrze
– Mam nadzieję przekonać pana prezydenta, żeby zechciał podpisać, zgodnie z ustawą złożone 42 wnioski o nominacje ambasadorskie. Udało mi się przekonać pana prezydenta Andrzeja Dudę, który ostatecznie podpisał 24 wnioski ambasadorskie. Rolą ministra jest składać wniosek (…), a rolą pana prezydenta jest, zgodnie z konstytucją wystawienie nominacji i listów polecających do innych głów państwa. Każdy w państwie powinien robić to, co do niego należy – stwierdził.
Rzecznik MSZ Maciej Wewiór zaznaczył, że wnioski w sprawie ambasadorów od 163 dni leżą na biurku prezydenta. – Przełom może nastąpić przed spotkaniem. Wystarczy zacząć podpisywać – podkreślił Sikorski.
Arktyka
Foto: PAP
Sikorskiego pytano też o złożony przez byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę wniosek o azyl na Węgrzech. – Miał być szeryf, a jest uciekinier, miał być twardziel ze spluwą za paskiem, a jest ktoś, kto nie stawia się na wezwanie prokuratury, którą sam militaryzował i sądów, które sam reformował. Nasze sądy wydają decyzje, które nie są przewidywalne, nie zawsze idą po myśli prokuratury, co pokazuje, że są niezależne. To, że minister Ziobro złożył podanie ze strachu przed odpowiedzialnością, to mnie nie dziwi, ale to, że kraj, z którym dzielimy setki lat przyjaźni ten wniosek ponoć uwzględnił – bo my nie mamy potwierdzenia na piśmie – to jest akt nieprzyjazny - dodał.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Z wizytą do Kopenhagi przybyła grupa 11 parlamentarzystów z USA, reprezentujących zarówno Partię Demokratyczną,...
Donald Tusk na konferencji prasowej poinformował, że Polska nie zamierza wysyłać swoich żołnierzy na Grenlandię....
- Fakt, że pan (Zbigniew) Ziobro porównuje swoją obecną sytuację do emigracji działaczy antykomunistycznych jest...
W udzielonym agencji Reutera wywiadzie prezydent USA Donald Trump stwierdził, że to prezydent Ukrainy Wołodymyr...
Prezydent Karol Nawrocki zebrał najważniejszych przeciwników Aleksandra Łukaszenki w Belwederze. Niektórzy dopie...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas