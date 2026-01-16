Rzeczpospolita
Radosław Sikorski mówi o możliwości otwarcia polskiego konsulatu na Grenlandii

Na Grenlandii są także nasi rodacy. Swego czasu KGHM miała wręcz licencję poszukiwawczą na Grenlandii. Już nie ma, sprzedała, ale było - mówił na konferencji prasowej wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski.

Publikacja: 16.01.2026 15:46

Foto: PAP/Paweł Supernak

Artur Bartkiewicz

Radosław Sikorski poinformował wcześniej, że polski ambasador w Danii uda się na Grenlandię, by „zorientować się w sytuacji”. Na konferencji prasowej był pytany o te słowa. Polski ambasador jedzie na Grenlandię w czasie, gdy od początku roku o chęci przejęcia wyspy, która jest autonomicznym terytorium zależnym Danii (kraju NATO, podobnie jak USA) mówi Donald Trump. Rzeczniczka Białego Domu mówiła w tym kontekście, że prezydent USA zawsze ma w takich sytuacjach możliwość skorzystania z armii USA. 

Radosław Sikorski: Ambasador sprawdzi, czy nie ma potrzeby otwarcia konsulatu honorowego Polski na Grenlandii

W odpowiedzi stwierdził, że w kwestii Grenlandii obserwujemy „przyspieszenie, wzmożenie zainteresowania całego świata sprawą Grenlandii” – Nie wszyscy możecie państwo wiedzieć, że na Grenlandii są także nasi rodacy. Swego czasu KGHM miała wręcz licencję poszukiwawczą na Grenlandii. Już nie ma, sprzedała, ale było – mówił. 

Przed parlamentem Danii pojawiła się flaga Grenlandii (po prawej)
Dyplomacja
Dania otrzymała wsparcie od parlamentarzystów z USA. „Zwycięży zdrowy rozsądek”

– Nasz ambasador w Królestwie Danii pojedzie, żeby sprawdzić, czy czasami nie ma potrzeby założenia np. konsulatu honorowego na Grenlandii. Jeśli nasi rodacy powiedzą, że to by się przydało, to będziemy rozważać taki ruch – dodał.

Foto: Infografika PAP

Padło pytanie, dlaczego Polska – inaczej niż Niemcy, Francja, Norwegia i Szwecja – nie wysyła żołnierzy na Grenlandię (kraje te wysłały na Grenlandię rekonesans w celu przygotowania organizowanych w późniejszym terminie ćwiczeń wojskowych na wyspie). O tym, że Polska nie wyśle żołnierzy na Grenlandię mówił dzień wcześniej Donald Tusk. – O wysyłaniu żołnierzy za granicę decyduje w naszym porządku konstytucyjnym prezydent RP Proszę tam kierować pytanie – odparł Sikorski.

Wicepremier był pytany, na co liczy w związku z zapowiedzianym w czwartek spotkaniem z prezydentem Karolem Nawrockim. 

Miał być szeryf a jest uciekinier, miał być twardziel ze spluwą za paskiem, a jest ktoś kto nie stawia się na wezwanie prokuratury, którą sam militaryzował i sądów, które sam reformował

Radosław Sikorski o Zbigniewie Ziobrze

– Mam nadzieję przekonać pana prezydenta, żeby zechciał podpisać, zgodnie z ustawą złożone 42 wnioski o nominacje ambasadorskie. Udało mi się przekonać pana prezydenta Andrzeja Dudę, który ostatecznie podpisał 24 wnioski ambasadorskie. Rolą ministra jest składać wniosek (…), a rolą pana prezydenta jest, zgodnie z konstytucją wystawienie nominacji i listów polecających do innych głów państwa. Każdy w państwie powinien robić to, co do niego należy – stwierdził. 

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór zaznaczył, że wnioski w sprawie ambasadorów od 163 dni leżą na biurku prezydenta. – Przełom może nastąpić przed spotkaniem. Wystarczy zacząć podpisywać – podkreślił Sikorski. 

Foto: PAP

Radosław Sikorski o Zbigniewie Ziobrze: Miał być szeryf, jest uciekinier

Sikorskiego pytano też o złożony przez byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę wniosek o azyl na Węgrzech. – Miał być szeryf, a jest uciekinier, miał być twardziel ze spluwą za paskiem, a jest ktoś, kto nie stawia się na wezwanie prokuratury, którą sam militaryzował i sądów, które sam reformował. Nasze sądy wydają decyzje, które nie są przewidywalne, nie zawsze idą po myśli prokuratury, co pokazuje, że są niezależne. To, że minister Ziobro złożył podanie ze strachu przed odpowiedzialnością, to mnie nie dziwi, ale to, że kraj, z którym dzielimy setki lat przyjaźni ten wniosek ponoć uwzględnił – bo my nie mamy potwierdzenia na piśmie – to jest akt nieprzyjazny - dodał.

