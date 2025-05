– Po trzech latach wojny, oprócz Krymu, Rosja kontroluje te same dwa miasta obwodowe, co i przed wojną. Dodała do tego kilka miast powiatowych różnego znaczenia i 100 tys. km kw ziemi (całą Portugalię czy Bułgarię) – ale jest to do cna wypalona ziemia. A prawnomiędzynarodowy status tych centrów obwodowych i Krymu nie zmienił się nawet dla krajów „globalnej większości”: praktycznie nikt nie uznaje ich za rosyjskie terytorium – podsumowuje Aleksandr Baunow z Carnegie.