– Obrona Ukrainy bez Amerykanów będzie o wiele trudniejsza. Właśnie dlatego trzeba zrobić, co się da, aby utrzymać zaangażowanie Stanów Zjednoczonych. Mam nadzieję, że tak się stanie – powiedział „Rzeczpospolitej” jeszcze w piątek 9 maja w Nancy prezydent Francji Emmanuel Macron.

Są też inne sygnały, że taka strategia przynosi pewne efekty. W wywiadzie dla CBS News sekretarz stanu Marco Rubio powiedział w miniony weekend, że jeśli Rosja nie przestanie wysuwać nierealistycznych warunków wstrzymania ognia, Ameryka ruszy z własnymi, daleko idącymi nowymi sankcjami. Szef amerykańskiej dyplomacji wskazał, że szykowana w tym celu inicjatywa w Senacie „może postępować niezależnie od stanowiska Białego Domu”.

I faktycznie, szykowany tu wspólnie przez republikańskiego senatora Lindseya Grahama i jego demokratycznego kolegę Richarda Blumenthala projekt sankcji zyskał już poparcie 80 (na 100) senatorów. To wystarczy, aby odrzucić ewentualne weto Trumpa w tej sprawie. Ponieważ Graham jest jednym z najbliższych sojuszników prezydenta w Senacie, wiele wskazuje na to, że to jest uzgodniony manewr taktyczny, który ma zmusić Putina do ustępstw. Projekt przewiduje w szczególności nałożenie porażających (500 proc.) sankcji na te kraje, które jak Indie czy Chiny sprowadzają z Rosji ropę czy gaz.

W piątek w trakcie szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Tiranie przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała: „Chcemy pokoju. Dlatego musimy szykować kolejny pakiet sankcji, który wymusi na Putinie pójście w tym kierunku”. Szef francuskiej dyplomacji Jean-Noël Barrot poszedł dalej. W telewizji BFMTV zapowiedział wprowadzenie restrykcji, które „wreszcie zduszą rosyjską gospodarkę”.

Źródła dyplomatyczne sygnalizują, że Bruksela koordynuje swoje zamierzenia z Lindseyem Grahamem. Wstępny termin ich wprowadzenia to nadchodzący czwartek. Poza wspomnianymi sankcjami wtórnymi (karne cła 500 procent) mowa jest o zaostrzeniu sankcji na rosyjski sektor finansowy. Innym tropem jest zamrożenie aktywów spółki, do której należy Nord Stream 2. Gazociąg i tak nie działa, chodzi jednak o to, aby takim krokiem zniechęcić zachodni kapitał, który chciałby zainwestować w Rosji.