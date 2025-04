Biały Dom odwołuje wspólną konferencję Donalda Trumpa z Beniaminem Netanjahu

Nie podano powodu, ale jak komentuje stacja Sky News, oznacza to, że Trump będzie unikał bezpośrednich pytań ze strony mediów.

Reklama

Netanjahu przybył do Białego Domu na spotkanie z Trumpem, stając się pierwszym światowym przywódcą, który po raz drugi w swojej drugiej kadencji odbył audiencję u prezydenta USA.

17 procentowe cła na produkty z Izraela

Netanjahu jest też pierwszym przywódcą, który spotyka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem po wprowadzeniu przez niego ceł na towary z kilkudziesięciu państwa świata. Jak zapowiadano, tematem rozmowy miały być także wydarzenia w Strefie Gazy i Iran. - Jestem pierwszym zagranicznym przywódcą, który spotka się z prezydentem Trumpem w tej tak ważnej dla Izraela sprawie. Jest długa kolejka liderów, którzy chcą to zrobić dla swoich gospodarek. Myślę, że to pokazuje szczególną osobistą więź, a także szczególne relacje między USA i Izraelem, które są obecnie tak żywe - mówił w niedzielę Netanjahu przed odlotem do Waszyngtonu.

Stany Zjednoczone są największym partnerem handlowym Izraela. Według statystyk amerykańskiego rządu, w 2024 r. izraelski eksport do USA osiągnął wartość ponad 22 mld dolarów, a import ze Stanów Zjednoczonych - blisko 15 mld dolarów.