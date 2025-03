Ukraińcy zgodzili się na to, co zostało im zakomunikowane i musieli ugiąć się Konstantin Kosaczew, rosyjski senator

Głos z Rosji po rozmowach w Dżuddzie: Wołodymyr Zełenski jest w defensywie

Podsumowując wyniki szczytu w Dżuddzie Kosaczew stwierdził, że pokazuje on, iż „scenariusz, w którym ogon macha psem” w przypadku Zełenskiego i Trumpa, „inaczej niż w przypadku Bidena”, nie sprawdza się. „Warunki są amerykańskie, nie ukraińskie” - dodał Kosaczew o ustaleniach, które przedstawiono po rozmowach w Arabii Saudyjskiej. „Ukraińcy zgodzili się na to, co zostało im zakomunikowane i musieli ugiąć się (...)” - napisał też rosyjski senator.



Kosaczew nawiązał przy tym do umowy surowcowej negocjowanej między USA a Ukrainą, która nie została sfinalizowana w Dżuddzie. Jego zdaniem Ukraińcy muszą pogodzić się z tym, że zostanie ona podpisana, „gdy będzie to wygodne dla Waszyngtonu”. „Zełenski jest w defensywie. Lub, jak ujął to przedstawiciel Departamentu Stanu, Trump wskazał Zełenskiemu jego miejsce” - podkreślił Kosaczew.



„Obecnie najważniejsze jest, by nie mieszać się w negocjacje rosyjsko-amerykańskie komentarzami z boku. Pozwólmy pracować negocjatorom. Zwycięstwo będzie nasze” - zakończył swój wpis rosyjski senator.