- Zdaniem MSZ jest to decyzja bardzo istotna, a sytuacja jest bardzo poważna – powiedział Wroński.

- Być może to zdanie zabrzmi banalnie, ale ono ma wielkie znaczenie polityczne: została ona podjęta bez żadnych informacji, ani konsultacji, ani z sojusznikami NATO, ani z grupą Ramstein, zajmująca się wsparciem walczącej Ukrainy – dodał. Wroński zapowiedział też, że do decyzji Trumpa „odniesie się obradująca właśnie Rada Ministrów”.

Wroński zwrócił też uwagę, że z wypowiedzi Ursuli von der Leyen, szefowej KE wynika, że „będzie to temat dyskusji na zbliżającej się Radzie Europejskiej”.

Tymczasem premier Donald Tusk, przed posiedzeniem rządu napisał, że „suwerenna, prozachodnia i zdolna do obrony przed rosyjską agresją Ukraina oznacza Polskę silniejszą i bezpieczniejszą”. „W politycznym zamieszaniu i narastającym chaosie właśnie to się liczy najbardziej. Kto kwestionuje tę oczywistą prawdę, przyczynia się do tryumfu Putina. Jasne?” - dodał Tusk.