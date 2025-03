Nowa strategia komunikacji Zełenskiego wobec Trumpa? Na platformie X pojawił się wpis

„Jak powiedział kiedyś prezydent Reagan: 'Pokój to nie tylko brak wojny'. Mówimy o sprawiedliwym i trwałym pokoju – wolności, sprawiedliwości i prawach człowieka dla każdego” - napisał ukraiński prezydent. „Zawieszenie broni nie zadziała z Putinem. W ciągu ostatnich dziesięciu lat łamał zawieszenia broni 25 razy. Prawdziwy pokój to jedyne rozwiązanie” - napisał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Zełenski odwołał się przy tym do swojego wcześniejszego wpisu, w którym stwierdził, że „poparcie prezydenta Trumpa” jest kluczowe dla Ukrainy. „On chce zakończyć wojnę, ale nikt nie chce pokoju bardziej niż my do. To my żyjemy tą wojną na Ukrainie. To walka o naszą wolność, o nasze przetrwanie”.

„Nie jestem pewien, czy zrobiliśmy coś złego”

Wcześniej w wywiadzie dla Fox News powiedział, że „nie jest pewien", „czy zrobiliśmy coś złego" podczas negocjacji z Donaldem Trumpem i wiceprezydentem J.D.Vance'em w Białym Domu. "Myślę, że czasami są pewne rzeczy, o których musimy rozmawiać poza mediami, z całym szacunkiem dla demokracji i wolnych mediów" - powiedział po spotkaniu w Białym Domu i kłótni z Donaldem Trumpem prezydent Ukrainy.