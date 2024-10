Kim pali mosty z Koreą Południową

– Chwila, gdy w niebie nad naszą stolicą znów ujrzymy drona z Południa, doprowadzi do przerażającej katastrofy – dodała. Po naradzie Kim Dzong Una z wojskowymi w stan pogotowia postawiono północnokoreańskie oddziały artylerii, stacjonujące na linii demarkacyjnej z Koreą Południową i wysłano tam dodatkowych osiem brygad.

„Jasno ostrzegamy, że jeśli Północna Korea przyczyni szkody bezpieczeństwu naszego narodu, to ten dzień będzie końcem północnokoreańskiego reżimu” – odpowiedziało jej Ministerstwo Obrony Południa.

Resort jednak nie przyznał się, by to do niego należały drony. Część ekspertów zaczęła się zastanawiać, czy nie wypuściły ich liczne na Południu organizacje antykomunistyczne. Ale żadna z nich też nie przyznała się do tego.

Zniszczone połączenia były dawno zamknięte, ale zdaniem ekspertów ich wysadzenie to sygnał od Kim Dzong Una, że nie chce więcej rozmawiać z Południem. – To praktyczny środek wojskowy (by pokazać swoje intencje) – wyjaśnia Yang Moo-jin z uniwersytetu w Seulu. Mimo iż nieużywane, traktowane były jak symbol jedności Półwyspu, choć podzielonego między dwa państwa.

Nadzieja na zjednoczenie Korei Północnej i Południowej

Od lat 2010, gdy powstały, dawały nadzieję po obu stronach granicy na ewentualne zjednoczenie w przyszłości.