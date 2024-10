Unia Europejska chce wypychać migrantów poza swoje granice

Zapowiedź premiera polskiego rządu czasowego zawieszenia prawa do azylu nie jest wygłaszana w próżni. Donald Tusk przygotowuje grunt pod najbliższy szczyt UE w czwartek i piątek, gdzie imigracja będzie jednym z głównych tematów dyskusji przywódców 27 państw UE. Co prawda Komisja Europejska oficjalnie przypomina, że Polska musi respektować unijne i międzynarodowe zobowiązania, a do takich należy prawo do azylu, ale zapowiedzi Tuska wprost nie krytykuje. Podobnie jak nie skrytykowała wprost działań rządu Finlandii z ostatnich miesięcy, gdy na granicy z Rosją nie przyjmowano wniosków o azyl. Czy działań włoskiego rządu pod wodzą Giorgii Meloni, który właśnie rozpoczął odsyłanie azylantów do ośrodków w Albanii, gdzie będą oni czekać na rozpatrzenie wniosków przez włoskie urzędy. Co więcej sama Komisja Europejska chce zaostrzenia polityki migracyjnej. Mówi o tym wprost Ursula von der Leyen w liście wysłanym do przywódców UE przed czwartkowym szczytem.

List von der Leyen w sprawie migracji

– List koncentruje się na dziesięciu punktach działań na przyszłość w kontekście nowego mandatu (przewodniczącej von der Leyen – red.). Z jednej strony mówi o szybszym wprowadzaniu w życiu nowej legislacji, z drugiej strony apeluje o refleksję nad rożnymi obszarami polityki migracyjnej – powiedział we wtorek Eric Mamer, rzecznik KE. To zmiana tonu. Jeszcze kilka tygodni temu, po dokonanym przez imigranta zamachu w niemieckim Solingen, a przed wyborami regionalnymi w Niemczech, KE przekonywała, że nie ma potrzeby przedstawiania nowych propozycji w sprawie migracji. – Przyjęty już pakiet azylowo-migracyjny odpowiada na wiele problemów teraz zgłaszanych – usłyszeliśmy wtedy w KE. Bruksela przekonywała, że trzeba po prostu poczekać, aż wszystkie przepisy zostaną wprowadzone w życie, co może zająć do dwóch lat.

Teraz jednak robi krok dalej. Po pierwsze, w odpowiedzi m.in. na apel Holandii, gdzie rządzi teraz koalicja z udziałem skrajnej prawicy, nawołuje do szybszego wprowadzenia w życie pakietu azylowo-migracyjnego. Szczególnie chodzi o to, żeby szybciej mogły zacząć działać przewidziane w nowej legislacji ośrodki rozpatrywania wniosków azylowych, które mają być usytuowane na granicach. Będą one zamknięte i do czasu wydania pozytywnej decyzji azylowej (według nowego prawa procedury mają być przyspieszone) oczekujący tam migranci nie będą mogli poruszać się swobodnie po UE. Wyjątek będzie zrobiony dla kobiet i dzieci – ich wnioski będą rozpatrywane po staremu.