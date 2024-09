Beniamin Netanjahu, po przybyciu do Nowego Jorku, gdzie wygłosi przemówienie na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ oświadczył, że izraelska armia będzie nadal uderzać w Hezbollah „z pełną mocą, i nie zatrzyma się, zanim nie osiągnie swoich celów”. Szef MSZ Izraela, Israel Kac, pisał w serwisie X, że „nie będzie zawieszenia broni na północy”.



Tymczasem szef MSZ Libanu, Abdallah Bou Habib, apelował do ONZ o działania na rzecz natychmiastowego zawieszenia broni, zanim "sytuacja wymknie się spod kontroli i wywoła efekt domina, co sprawi, że kryzys będzie niemożliwy do opanowania".



- Liban doświadcza obecnie kryzysu, który zagraża jego istnieniu – mówił Habib w czasie posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego ONZ.