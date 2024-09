Państwa Zachodu w wydanym oświadczeniu podkreślają, że działania wojenne w Libanie są „nieakceptowalne” i stwarzają „ryzyko szerszej, regionalnej eskalacji”. Nie są też - jak czytamy – w interesie obywateli Izraela lub Libanu.



„Nadszedł czas, by osiągnąć dyplomatyczne rozwiązanie, które umożliwi cywilom z obu stron granicy wrócić bezpiecznie do swoich domów” - czytamy w oświadczeniu.



Szef sztabu Izraela mówi żołnierzom, że mogą wkrótce wkroczyć do Libanu

Wcześniej szef sztabu Izraela, gen. Herci Halewi, mówił żołnierzom, że intensywne ataki powietrzne na cele związane z Hezbollahem w Libanie mogą utorować im drogę do „wejścia na terytorium wroga”.



Sytuacja na granicy izraelsko-libańskiej PAP

- Słyszycie myśliwce nad głowami, uderzają cały dzień. To zarówno przygotowanie gruntu do waszego potencjalnego wejścia, jak i dalsze niszczenie Hezbollahu – powiedział izraelski generał żołnierzom 7. Brygady, którzy biorą udział w ćwiczeniach w pobliżu północnej granicy Izraela. - Uderzamy ich wszędzie – mówił o Hezbollahu. - Cel jest jasny – bezpieczny powrót mieszkańców na północ. Aby to osiągnąć przygotowujemy się do manewru, co oznacza, że wasze wojskowe buty... wkroczą na terytorium wroga – dodał. Gen. Halewi zapowiadał, że celem takiego ataku będzie „zniszczenie wroga” i jego infrastruktury. Wcześniej izraelska armia skierowała dwie brygady rezerwowe w rejon granicy z Izraelem.